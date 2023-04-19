Затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем, відкидаючи свою тінь на поверхню планети. Цього разу люди зможуть спостерігати одразу два його типи – повне та кільцеве.

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Чи буде сонячне затемнення в Україні

На жаль, українцям цього разу не пощастило. Причин цьому дві:

По-перше, таке розташування планети, супутника та зорі, яке створює затемнення, почнеться о 23:34 за київським часом 19 квітня і завершиться о 4:59 20 квітня. Тобто ми не бачитимемо ні Сонця, ні Місяця (схід Місяця в Україні почнеться лише о 6:30).

По-друге, навіть якби все було навпаки, затемнення переважно зачепить Південну півкулю, де знаходиться Австралія, Індонезія, Папуа-Нова Гвінея, Тиморське море. Ті частини Північної півкулі, які накриє тінню Місяця, зайняті лише океаном.

Таким чином в Україні не буде видно затемнення навіть частково.

Рідкісна подія

У XXI столітті відбулося лише сім гібридних затемнень – це лише 3,1 відсотка сонячних затемнень від усіх. Гібридне сонячне затемнення 20 квітня 2023 року примітне тим, що воно довше за тривалістю, ніж більшість кільцеподібних затемнень, і залишатиметься найдовшим до 17 жовтня 2172 року.

Хоча вздовж центральної траєкторії затемнення живе не так багато людей, все ж мільйони жителів Австралії та Південно-Східної Азії зможуть спостерігати часткові його фази. Якщо вам пощастило, не забудьте про захист очей, адже кільцеподібні затемнення, які залишають видимою сонячну корону, можуть нашкодити вашому зору.