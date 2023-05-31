Місія була здійснена компанією SpaceX від імені Axiom Space, компанії з Г'юстона, що перебуває в авангарді комерційних космічних досліджень. Місія Ax-2 стала другою приватною експедицією на МКС, організованою Axiom Space, після успішної місії Ax-1 у квітні 2022 року.

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Примітно, що минула місія Ax-1 стала першою, яка відправила на МКС повністю приватний екіпаж, створивши новий прецедент для майбутнього космічних подорожей.

Трохи про місію Ax-2

До складу екіпажу Ax-2 під командуванням Пеггі Вітсон, колишньої астронавтки NASA, яка зараз працює директором пілотованих польотів компанії Axiom Space, входили ще три приватних астронавти. Серед них був Джон Шоффнер, чий фінансовий успіх пов'язаний з міжнародними телекомунікаційними проєктами. Крім того, уряд Саудівської Аравії фінансував польоти Райяни Барнаві, пілота винищувача ВПС Саудівської Аравії, та Алі Аль-Карні, першої саудівської астронавтки і біомедичної науковиці.

Ця місія має особливе значення для Саудівської Аравії, оскільки до Ax-2 країну в космосі представляв лише принц Султан бін Салман Аль Сауд. Принц Султан бін Салман Аль Сауд брав участь у польоті на шатлі "Діскавері" ще у 1985 році, що робить Ax-2 історичним моментом для саудівських космічних досліджень.

Однією з визначних відмінностей екіпажу Ax-2 є вражаючий рекорд Пеггі Вітсон у космічних польотах. Ще до цієї місії Вітсон вже провела в космосі більше часу, ніж будь-який інший американець і будь-яка інша жінка – загалом 665 днів. Її відданість дослідженню космосу та видатні досягнення роблять її справжнім піонером у цій галузі.

Розмірковуючи про свій досвід, Вітсон висловила вдячність екіпажу МКС, зазначивши:

Ці хлопці запросили нас на борт. І вони нам дуже допомогли, були дуже ввічливими і добрими. І ми дуже вдячні за все це, поки ми були там, ми відчували себе як вдома. Дякую, і я повернуся!

Ця заява чітко вказує на те, що пристрасть Вітсон до дослідження космосу залишається непохитною, натякаючи на її намір продовжити свою подорож за межі земної атмосфери в майбутньому.

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Варто зазначити що Axiom Space та SpaceX мають амбітні плани щодо подальшого просування людських польотів у космос. Наприклад SpaceX готується відправити нову капсулу Dragon на МКС найближчим часом. Планується, що роботизована вантажна версія капсули відправиться на космічну станцію 3 червня.

Крім того, у серпні екіпаж Dragon Endurance візьме участь у місії SpaceX Crew-7 на замовлення NASA, яка доставить на МКС чотирьох астронавтів.