Коли відбудеться політ

Як повідомляє 24 Канал, у запиті SpaceX зазначила, що має намір здійснити запуск у будь-який час між 15 червням та 15 грудням. Інженери SpaceX активно займаються реконструкцією та модернізацією стартового майданчика, готуючи необхідні тестові зразки для майбутнього запуску.

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Згідно з поданою заявкою до FCC, місія передбачатиме запуск Starship разом із надважкою ракетою-носієм Super Heavy. Запуск заплановано на космодромі Бока-Чіка в Техасі. Після відокремлення космічних апаратів ракета-носій Super Heavy контрольовано впаде в Мексиканську затоку приблизно через 495 секунд після зльоту. Тим часом розгінний блок Starship вийде на орбіту і врешті-решт приземлиться в Тихому океані на північний захід від гавайського острова Кауаї приблизно через 90 хвилин після старту.

Чи можливий політ Starship у червні

Насправді так, однак зараз до цього ще потрібно вирішити чимало питань. По-перше, дата польоту потребує схвалення Федерального управління цивільної авіації США (FAA). По-друге, робота FAA над оцінкою збитків від попереднього невдалого запуску ще не завершена, а остаточний документ ще не опублікований.

У заяві FCC згадується, що SpaceX планує "цілеспрямовану посадку з працюючим двигуном", без уточнення точного місця. У своєму твіті Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, уточнив, що компанія має намір здійснити "м'яку посадку в океані" як для ракети-носія, так і для космічного апарату. Наразі SpaceX не має необхідних платформ для приземлення таких великих конструкцій.

Випробування на полігоні в Бока-Чіка

Під час нещодавнього інциденту випробувальний резервуар B6 на полігоні Массі в Бока-Чіка був навмисно підірваний, при цьому всередині нього була вода. Це випробування проводилося для оцінки системи припинення польоту (FTS).

Під час першого польоту Starship виникли проблеми з FTS, що призвело до затримки в понад 40 секунд між командою на підрив ракети-носія і фактичним її знищенням. Ця затримка стала нервовим моментом для Ілона Маска та його команди. Щоб вирішити цю проблему, команда вирішила ще раз провести наземне випробування системи самознищення Starship.

Відновлення стартового майданчика

Однією з головних проблем, з якою зіткнулася SpaceX, є пошкодження, завдані стартовому майданчику під час першого запуску. Запуск Starship залишив значний кратер у бетоні під майданчиком, хоча сама опорна конструкція стартового майданчика зазнала лише незначних пошкоджень.

Для підготовки до наступного запуску SpaceX планує обладнати пусковий майданчик спеціалізованою сталевою конструкцією з потужною системою водяного охолодження. Ця система покликана запобігти подальшому пошкодженню стартового майданчика і буде здатна впоратися з тепловими, ударними та акустичними навантаженнями від одночасної роботи 33 надважких двигунів прискорювачів.

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Попри невдалий результат попереднього запуску, SpaceX вважає, що дані, зібрані під час цієї місії, допоможуть підвищити надійність Starship. Компанія надає великого значення збору реальних даних навіть з невдалих місій, оскільки вони перевершують інформацію, отриману в результаті симуляцій. Starship призначений для майбутніх пілотованих місій на Місяць і Марс.