Багато хто має вдома стару техніку, яка роками лежить без діла. Часто це планшети, акумулятори яких з часом деградували настільки, що пристрої працюють лише від розетки. Проте такий ґаджет не варто поспішати викидати. 24 Канал підготував кілька цікавих сценаріїв використання старих планшетів.

Як з користю застосувати старий планшет?

Розважальний центр у ванній

Щоб не ризикувати основним смартфоном у приміщенні з високою вологістю, старий планшет можна перетворити на стаціонарний екран для ванної. Його можна прикріпити до стіни за допомогою недорогих липких силіконових килимків із присосками та постійно тримати підключеним до мережі, як це зробив автор статті на сайті MakeOfUse.

Так ви зможете слухати музику чи дивитися відео під час водних процедур. Для кращого звуку можна під'єднати недорогу Bluetooth-колонку із захистом від вологи.

HUD-дисплей для авто

Старий автомобіль можна модернізувати без значних витрат. Замість встановлення нової магнітоли з Android Auto, що коштує від 300 доларів, можна використати планшет.

Під'єднавши його до 12-вольтового зарядного пристрою, ґаджет можна закріпити на панелі приладів за допомогою тримача для вентиляційної решітки або магнітного кріплення. Спеціальні програми дозволяють перетворити планшет на проєкційний дисплей (HUD), що виводитиме швидкість та навігацію на лобове скло.

Крім того, його можна просто використовувати, як навігатор, або медіацентр для вашого автомобіля. Також існують і більш корисні методи, які допомагають діагностувати стан автівки під час руху – для цього потрібен спеціальний блок, який під'єднується в порт обслуговування авто та до планшета за допомогою Bluetooth.

Цифровий ресивер для аналогових колонок

Якщо у вас є якісні, але старі колонки без Bluetooth, планшет допоможе зробити їх бездротовими. За допомогою таких програм, як AudioRelay або SoundWire, можна транслювати звук з комп'ютера на планшет через Wi-Fi.

Планшет, підключений до колонок через аудіокабель, виступатиме в ролі приймача. Таке з'єднання забезпечує кращу якість звуку та більший радіус дії, ніж Bluetooth.

Цифрова фоторамка

Старий планшет із якісним дисплеєм може стати чудовою цифровою фоторамкою. Спеціалізовані застосунки, наприклад Fotoo, дозволяють транслювати фото з Google Photos, Dropbox чи локального сервера.

Важливою функцією є можливість налаштувати розклад роботи екрана – наприклад, вмикати його вранці та вимикати вночі. Це заощаджує електроенергію та запобігає вигоранню дисплея.

Існує ще багато цікавих ідей

Загалом старий планшет чи телефон можна перетворити на що завгодно від пристрою для віддаленого керування комп'ютером, дисплея для камер спостереження й аж до особистого хмарного сховища. Тож стара і навіть не повністю працююча техніка не завжди потребує утилізації та переробки. Якщо вона здатна виконувати деякі функції надійно – цим можна скористатися Більше ідея, наприклад, пропонують автори статті на ComputerWorld.

Важливо! Перед повторним використанням переконайтеся, що батарея планшета не здулася і не перегрівається. Якщо корпус деформований, а пристрій сильно гріється, його слід негайно утилізувати.