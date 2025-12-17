Starlink Direct to Cell – це технологія, яка дозволяє смартфонам із підтримкою 4G напряму підключатися до супутників Starlink у місцях, де відсутній звичайний мобільний зв'язок. Київстар запустив її 4 листопада, і за цей час українці надіслали та отримали понад 540 тисяч SMS-повідомлень. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Що дає Starlink Direct to Cell і кому вона доступна?

Найбільша кількість підключень фіксувалася у Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі. Водночас найбільш активний обмін повідомленнями спостерігається на Півдні та Сході України, де стабільний зв'язок залишається критично важливим.

Спочатку доступ до Starlink Direct to Cell отримали власники смартфонів на Android. Після нещодавнього оновлення технологія стала працювати й на iPhone 13 та новіших моделях за умови встановленої версії iOS від 26.2.

Як пише Михайло Федоров у себе в TG-каналі, на поточному етапі сервіс підтримує лише обмін SMS. Для користування потрібні смартфон і SIM-карта з підтримкою 4G, а також перебування просто неба. Покриття Starlink Direct to Cell охоплює всю підконтрольну Україні територію, за винятком тимчасово окупованих регіонів, зон активних бойових дій та прикордонних районів.

Розробники розглядають SMS як перший крок. У 2026 році оператор планує розширити функціональність технології, додавши голосові дзвінки та мобільний інтернет через супутниковий зв'язок.

Український уряд надаватиме нову підтримку для ветеранів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть оформити житловий ваучер.

Запускаємо нову програму підтримки для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Якщо ви ветеран зі статусом ВПО та перемістилися з тимчасово окупованої території, оформлюйте житловий ваучер у Дії – сертифікат на 2 мільйони гривень, – розповів Федоров. Ваучер можна використати: для купівлі готового житла; інвестиції в новобудову; оформлення іпотеки.