Неназваний землевласник звернувся до місцевих археологів з приводу частково зігнутої зброї, яка мала пряму поперечну гарду з овальним руків'ям. Згідно із заявою дослідників, радіовуглецевий аналіз датував артефакт між 1050 і 1150 роками нашої ери. Він є типовим для мечів, які шведські хрестоносці брали у бій.

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Меч хрестоносців

Шведські хрестові походи були серією релігійних рейдів, що розгорнулися між 12 і 13 століттями. Метою набігів, ініційованих Римо-католицькою церквою і шведською короною, було отримання контролю над територією сучасної Фінляндії. Ці війни були названі "хрестовими походами" аж у XIX столітті, й цілком імовірно, що перший з трьох був міфічним і насправді не відбувався.

Археолог і викладач кафедри археології та історії Фінляндії в Університеті Турку Юха Руохонен каже, що рентгенівський знімок леза меча показав, що воно містить напис, який, на думку археологів, читається як "в ім'я Ісуса Христа".

Досліджуючи територію, археологи також натрапили на інше відкриття: старовинне кладовище, розташоване в тому ж районі, що і середньовічна кам'яна церква. Це перший випадок, коли у фінському регіоні Сало було знайдено поховання цього періоду.

Розташування цього місця в безпосередній близькості від середньовічної кам'яної церкви може розглядатися як свідчення набагато більш ранньої церковної організації в цьому регіоні, ніж думали раніше. Вважалося, що парафія Перттелі була заснована разом із заснуванням каплиці Ускела в 15 столітті,

– каже Руохонен.

Під час розкопок археологи виявили низку артефактів, які, як вважають, є частиною одного поховання: людські кістки, частини від іншого меча, дерев'яні фрагменти від труни, хрестоподібні підвіски та шкіряний ремінь, прикрашений 30 бронзовими прикрасами з розетковими візерунками. "Весь ремінь також включав пряжку, кілька наконечників, прикраси у вигляді голів тварин і ремінні роздільники. Шкіряні частини пояса збереглися частково. Крім того, на бронзових прикрасах все ще видно багато фрагментів прикріпленої тканини, залишків одягу покійного", – додав Руохонен у своїй заяві.

Одна з бронзових прикрас, що належать до пояса / Фото Юха Руохонен/Університет Турку

Зараз проводиться радіовуглецевий аналіз кісток, але результат буде готовий не раніше січня.

Наразі археологи виявили вісім могил на цьому місці, але вони вважають, що загалом тут може бути від 12 до 200 поховань.