Розкопки на місці, відомому як Газалі, проводять співробітники Польського центру середземноморської археології (PCMA) при Варшавському університеті. Вони кажуть, що це лише другий випадок виявлення татуювання з середньовічної Нубії, регіону на територіях сучасних Єгипту й Судану.

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Деталі

Татуювання, знайдене на правій нозі людини (ймовірно, чоловічої статі), містить символ, який вчені називають "Хі-Ро", а також грецькі літери "альфа" і "омега".

Символ Chi-Rho поєднує в собі грецькі літери "chi" та "rho", утворюючи абревіатуру "Христос", йдеться в заяві. Вона з'явилася близько 324 року нашої ери, коли Костянтин став імператором Римської імперії. Літери "альфа" і "омега" своєю чергою є першою і останньою літерами грецького алфавіту і представляють християнську віру в те, що Бог є початком і кінцем всього.

Положення татуювання на правій нозі відповідає приблизному розташуванню цвяха при розп'ятті Ісуса, якщо вірити міфу, записаному в Біблії.

Хоча татуювання вказує на те, що людина була християнином, неясно, чи був він ченцем, чи простим вірянином, кажуть автори дослідження, біоархеолог з PCMA Роберт Старк і біоархеолог з Університету Пердью в Індіані Карі Гільбо. За їхніми словами, ця людина була похована не на тому ж кладовищі, що й монахи монастиря, а на місці, яке, можливо, використовувалося людьми з сусідніх громад.

Радіовуглецевий аналіз вказує на те, що ця людина жила десь між 667 і 774 роками. У цей час християнство було основною релігією в регіоні, а отже, дуже поширеним. На момент смерті людині було, ймовірно, від 35 до 50 років.