Загадка скам'янілостей

Цей організм називається Евгленід, він поєднує в собі властивості безлічі різних живих істот. Евгленіди – це група водних одноклітинних еукаріотів (клітини містять ядра й оболонку), які отримують енергію як через фотосинтез, наче рослини, так і через споживання інших істот, як це роблять тварини. Вони відокремилися від інших еукаріотів приблизно мільярд років тому. Їхні скам'янілості за весь час існування на Землі дуже обмежені.

Дивіться також Науковці виявили найдавніші докази фотосинтезу

Міжнародна команда вчених стверджує, що вони знайшли стародавні скам'янілості евгленід, які ховаються у "великому паперовому сліді" вже опублікованих наукових досліджень. Простіше кажучи, ми вже не раз їх бачили, просто не знали, що це вони. Як же так сталося?

Протягом багатьох років скам'янілості, схожі на мушлі, помилково вважали яйцями черв'яків, цистами водоростей (циста – захисна оболонка, яка утворюється при настанні несприятливих умов) або спорами папороті, частково через їхні крихітні круглі "ребра" на внутрішній стороні. Але всі ці версії не підтверджувалися. Скам'янілості не вписувалися в жодну таксономічну категорію, тому в 1962 році вчені назвали їх Черепашками Псевдошизеї (Pseudoschizaea).

Їхня схожість протягом багатьох років ставила експертів у глухий кут, оскільки ці скам'янілості охоплюють величезні часові рамки — від майже пів мільярда років тому до сьогодення.

Андреас Кутсодендріс вивчає мікроскопічні скам'янілості в Гейдельберзькому університеті в Німеччині, і він каже, що, аналізуючи керн з озер у Греції, регулярно зустрічає скам'янілості цих тонкостінних овальних форм життя.

Їх біологічна спорідненість ніколи не була з'ясована. Насправді цисти часто згадуються в публікаціях колег, але ніхто не зміг достеменно встановити їх природу,

– каже Кутсодендріс.

У 2012 році стався прорив

Палеонтологи Бас ван де Схутбрюгге і Пол Стротер працювали над ідентифікацією деяких заплутаних мікроскам'янілостей з відкладень, які датуються межею Тріасу і Юри, близько 200 мільйонів років тому. Вони зрозуміли, що круглі, ребристі цисти можуть бути евгленідами. Тому що ось ще одна дивна річ про евгленідів. Під час стресу ці організми загортаються в захисну цисту, яка виглядає як тривимірний відбиток великого пальця, і переходять у стан спокою.



Світлові мікроскопічні зображення евгленоїдних цист з тріасово-юрського кордону / Фото Бас ван де Схутбрюгге

Деякі з мікроскам'янілостей, з якими ми зіткнулися, демонстрували хитру схожість з цистами Евглени, сучасного представника, описаного словацькими колегами. Проблема полягала в тому, що існувала лише одна публікація у світі, яка робила це твердження,

– згадує Пол Стротер, який працює в Бостонському коледжі.

Щоб з'ясувати, чи мали вони рацію, Стротер і Бас ван де Схутбрюгге, який зараз працює в Утрехтському університеті, приєдналися до колег-палеонтологів зі США та Великобританії, щоб переглянути майже 500 літературних джерел про скам'янілості, схожі на Pseudoschizaea.

Ці скам'янілості з роками набули різних назв, тому це ще складніше, ніж здається. Використовуючи передові мікроскопічні методи, вони встановили структуру цих цист. "Ми були дуже здивовані ультраструктурою цист, – розповідає палеонтолог Вілсон Тейлор з Університету Вісконсін-О-Клер. – Структура стінки не нагадує нічого з того, що відомо. Ребра — це не прикраси, як у пилку та спорах, а частина структури стінки. Шарувата структура стінок також чітко відрізняється від багатьох інших прісноводних зелених водоростей".

Дослідники намагаються отримати живі евгленові водорості, щоб інцистувати їх у лабораторії, але насправді вони вже мають на що опиратися. Відео на YouTube, створене ентузіастом мікроскопії Фабіаном Вестоном з Австралії, схоже, показує саме цей процес.

Мимоволі Фабіан надав ключовий доказ. Він, мабуть, єдина людина на планеті, яка бачила енцисти Евглени під мікроскопом,

– каже Стротер.

Рідкісний процес так званої енцистенції, тобто формування захисної цисти: Відео

Тепер, коли дослідники встановили можливу глибоку хронологію життя евгленід, Стротер сподівається, що це полегшить вченим розпізнавання ще більш давніх прикладів, можливо, навіть тих, які "сягають корінням до самого кореня еукаріотичного дерева життя". Вчені кажуть, що, можливо, саме завдяки своїй здатності до енцистенції ці організми витримали й пережили всі вимирання на планеті.