У чому полягає унікальність технології?

Компанія ALSO, яка є відгалуженням автомобільного гіганта Rivian і спеціалізується на мікромобільності, офіційно оголосила вартість свого довгоочікуваного продукту – шолома Alpha Wave. Новинка оцінена у 250 доларів США, що, на перший погляд, може здатися чималою сумою для велосипедного аксесуара. Втім, виробник позиціонує свій продукт як рішення преміумкласу, яке фактично пропонує функціонал значно дорожчих конкурентів. На ринку існують моделі зі схожим набором смарт-функцій, цінники яких сягають 500 доларів, тому пропозиція від ALSO виглядає спробою агресивно захопити частку ринку, пише 24 Канал з посиланням на Electrek.

Дивіться також Porsche показала "найпотужніший серійний автомобіль в історії"

Ключовою особливістю Alpha Wave стала фундаментально нова система безпеки під назвою Release Layer System (RLS). Інженери відмовилися від традиційних рішень на користь конструкції з чотирьох внутрішніх панелей. Механізм їхньої роботи полягає у вивільненні під час удару, що дозволяє ефективно розсіювати обертальну енергію.

Саме ротаційні навантаження часто стають причиною серйозних струсів мозку у велосипедистів. Система RLS розглядається як наступне покоління захисту, що покликане замінити популярну нині технологію MIPS, і у випадку масового впровадження може змінити загальноприйняті стандарти безпеки.

ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Всередині багато електроніки

Окрім захисних властивостей, шолом насичений сучасною електронікою, яка перетворює його на повноцінний ґаджет.

У конструкцію інтегровано чотири динаміки із захистом від вітру та два мікрофони з системою шумопоглинання. Це дозволяє власнику слухати музику, відповідати на телефонні дзвінки або чітко чути підказки навігатора, не відволікаючись від керування.

Живлення забезпечується через сучасний порт USB-C.

Корпус має рівень вологозахисту IPX6, що дозволяє не боятися дощу.

Шолом також має позаду два великі світлові модулі, що можуть виконувати роль сигнальних фар.

Попереду встановлені два потужні ліхтарики.



ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Особливу увагу привертає інтеграція шолома з фірмовим електричним велосипедом TM-B від того ж виробника. При сполученні пристроїв активується синхронізація світлотехніки: шолом дублює задні габаритні вогні байка та забезпечує переднє освітлення потужністю 200 люменів.



ALSO Alpha Wave / Фото ALSO

Останнє рішення викликало певну дискусію серед експертів. Існує побоювання, що парні вогні на шоломі можуть створити оптичну ілюзію для інших учасників руху: в темряві два близько розташовані джерела світла можуть нагадувати фари автомобіля, що знаходиться дуже далеко, тоді як насправді це велосипедист, який перебуває зовсім поруч.

Наразі на сайті виробника ALSO відкрито можливість підписки на сповіщення про попереднє замовлення. Очікується, що перші поставки клієнтам розпочнуться навесні 2026 року, що дає час спільноті оцінити потенціал нової технології RLS.