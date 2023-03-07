Мережі Wi-Fi, особливо в містах, сьогодні нерідко перевантажені. Усе тому, що роутери зазвичай використовують одні й ті самі частоти, і при значному скупченні пристроїв на невеликій площі (наприклад, у багатоквартирному будинку) сигнал "засмічується". У результаті падає швидкість з'єднання і виникають збої.

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Що пропонує Li-Fi

Цього недоліку позбавлений Li-Fi – новий бездротовий стандарт передавання даних, який заснований не на радіочастотах, а на інфрачервоному світлі.

На виставці MWC 2023 команда з pureLiFi спробувала пояснити переваги описаної технології. Сама по собі вона не нова й існує вже близько 12 років (наприклад, пульт від телевізора теж передає сигнали за допомогою ІЧ-променів), проте деякі особливості Li-Fi заважають йому стати по-справжньому поширеним.

Розробники pureLiFi займаються інтеграцією Li-Fi в побутове використання і впевнені, що технологія потенційно здатна замінити Wi-Fi та перевернути сам принцип підключення до інтернету. Li-Fi-маршрутизатор від pureLiFi виглядає досить незвично і більше нагадує камеру відеонагляду. Компанія каже, що ідеальним варіантом буде вбудувати його в кімнатний світильник на стелі. Усередині куба міститься масив ІЧ-бластерів із дзеркалами.



Li-Fi-маршрутизатор від pureLiFi / Фото Li-Fi

Значний мінус

Технологія не без недоліків. Річ у тім, що сигнал від такого маршрутизатора треба якось прийняти на смартфон. Тут потрібен спеціальний датчик з антенами, який має помітні габарити. Для демонстрації розробники взяли звичайний Android-смартфон та вставили його в чохол з таким прийомником.



Прототип смартфона з підтримкою Li-Fi / Фото Android Police



Прототип смартфона з підтримкою Li-Fi / Фото Android Police

Інженерів не лякає те, що прийомник має такі габарити в часи, коли виробники й користувачі прагнуть до компактності та зменшення рамок. Вони кажуть, що якщо покупці звикли до величезних модулів камер, то звикнуть і до цього.

Такі смартфони можуть працювати не тільки з прямими променями, а й з відбитими від стін. А ще вони вміють безшовно перемикатися з Li-Fi на Wi-Fi та назад у разі потреби. Тільки неясно на що перемикатися, якщо вони пропонують відмовитись від останнього.

Роутер Li-Fi подають як зручніший, ніж Wi-Fi, оскільки може роздавати інтернет строго в межах стін вашого будинку , не засмічуючи ефір за його межами. Тому знизиться ризик зламу домашньої мережі: зловмисник просто не зможе підключитися до неї, перебуваючи поза приміщенням. Імовірно, це означає, що в кожній кімнаті доведеться ставити окремий передавач, бо він не зможе поширити сигнал у сусідню кімнату .

, не засмічуючи ефір за його межами. Тому знизиться ризик зламу домашньої мережі: зловмисник просто не зможе підключитися до неї, перебуваючи поза приміщенням. Імовірно, це означає, що . Також перевантажити ІЧ-мережу, на відміну від радіочастотної, практично неможливо.

Кінцевою метою популяризаторів Li-Fi є заміна Wi-Fi та 5G та вивільнення радіочастотного спектра в місцях скупчення різних гаджетів.