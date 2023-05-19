Як працює ця пропозиція

Компанія готова надати абсолютно безкоштовно 4К телевізор будь-кому в обмін на згоду дивитися безперервну рекламу на другому додатковому екрані. Він розташовується під основною панеллю.

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При цьому реклама, як повідомляється, не проста, а таргетована. Це означає, що для максимальної відповідності реклами інтересам користувача, необхідне отримання різної інформації про нього. Телевізори збиратимуть дані й передаватимуть на сервери для подальшого опрацювання. Як саме вони це робитимуть, неясно.

Пристрої від Telly отримають екран з діагоналлю 55 дюймів і ще один додатковий. Вони розділені звуковою панеллю. Саме на додатковий екран і буде виводитися рекламний контент.

Якщо користувач вирішить відмовитися від збору даних і залишить телевізор за собою, йому доведеться виплатити 500 доларів, що, на думку експертів, дорівнює його собівартості. Стартап залишає за собою право показувати рекламу і на основному екрані. Це може бути не тільки контент, а й опитування, де призом за проходження будуть подарункові карти провідних стримінгових сервісів. Як бонус разом із ТВ користувачі отримають приставку на Android TV, мікрофон і камеру для участі у відеоконференціях.



Телевізор від Telly / Фото Telly

Плани Telly грандіозні. Цього року компанія планує роздати близько 500 000 телевізорів, у наступні — по 1 000 000 штук на рік. Це має підірвати усталену бізнес-модель великих гравців. Питання тільки в тому, наскільки життєздатною виявиться ідея Telly, і наскільки користувачі будуть задоволені нею.

Перші поставки "безкоштовних" телевізорів повинні початися вже цього літа.