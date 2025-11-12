Threads, який позиціонують як конкурента X (раніше Twitter), починає активно працювати з творцями подкастів. Meta повідомила, що нова стратегія має на меті об’єднати дискусії навколо шоу в межах однієї платформи, а також допомогти авторам краще просувати свої проєкти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Engadget.

Як Threads хоче стати центром подкаст-обговорень?

Першими кроками стануть дві функції. По-перше, посилання на подкасти у стрічці отримають помітний дизайн із кольоровим фоном і мініатюрою зображення, щоб користувачі легше їх знаходили. По-друге, у профілях творців з’явиться спеціальне місце для розміщення посилання на подкаст. Threads зазначає, що такий формат допоможе авторам збільшити впізнаваність шоу й аудиторію.

За словами представника Meta, упродовж наступного року з’являться й інші інструменти, орієнтовані на подкастерів і слухачів. Компанія вважає, що саме Threads може стати ключовим майданчиком для обговорень подкастів, які зараз розпорошені між Reddit, X, Facebook, Instagram, YouTube і Spotify.

Як пише TechCrunch, Meta також прагне скористатися тісним зв’язком подкастів із культурними темами, які стимулюють діалоги в мережі. Наразі у Threads понад 400 мільйонів активних користувачів на місяць і близько 150 мільйонів щодня — менше, ніж у X, який заявляє про 600 мільйонів. Залучення подкаст-спільноти може суттєво скоротити цей розрив.

Водночас Threads не планує ставати платформою для розповсюдження подкастів. Замість цього сервіс зосередиться на аналітиці та інструментах, які дозволять авторам бачити, як їхні шоу обговорюють користувачі. Також Meta працює над функціями, що допоможуть слухачам відкривати нові подкасти й налагоджувати контакт із їхніми творцями.

Threads уже має досвід роботи з контент-креаторами. У травні платформа дозволила авторам додавати до п’яти посилань у профілі, щоб просувати себе на різних сайтах і платформах. А нещодавно компанія ввела функцію текстових вкладень, яка дає змогу публікувати довші думки й роздуми.

Meta обіцяє, що в найближчі місяці користувачі побачать ще більше функцій, орієнтованих на обговорення подкастів.

Компанія Meta скоротила близько 600 працівників у підрозділі, який займається розробкою штучного інтелекту. Звільнення відбулися у так званій "лабораторії суперінтелекту" – ініціативі, створеній для підвищення ефективності управління та зменшення бюрократії всередині компанії.

Найбільше скорочення торкнулися команд підрозділу Fundamental AI Research (FAIR) – головного науково-дослідного центру Meta у сфері штучного інтелекту. Також зміни зачепили команди, що займалися впровадженням AI у продукти компанії та підтримкою інфраструктури.