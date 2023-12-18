Повідомляється, що ByteDance намагалася приховати факт використання API від OpenAI, однак лідер у галузі штучного інтелекту все одно помітив це. До журналістів, наприклад, потрапило внутрішнє листування розробників китайської компанії, в якому вони обговорюють, як "відбілити" докази за допомогою "десенсибілізації даних".

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Стверджується, що дії ByteDance суперечать умовам надання послуг OpenAI. Згідно з цими умовами, клієнтам не дозволяється розробляти будь-які моделі штучного інтелекту, які можуть конкурувати з продуктами та послугами OpenAI, використовуючи її ж технологію GPT. Найбільший інвестор компанії, Microsoft, через яку ByteDance отримувала доступ до OpenAI, дотримується аналогічної політики.

За інформацією The Verge, що ґрунтується на даних від внутрішніх джерел, ByteDance була в курсі цих умов, але попри це продовжувала використовувати API для навчання своєї моделі штучного інтелекту, відомої під робочою назвою Project Seed. Після того, як ця інформація потрапила в ЗМІ, представник OpenAI Ніко Фелікс зробив заяву, згідно з якою обліковий запис порушника призупинено:

Усі клієнти API повинні дотримуватися нашої політики використання, щоб гарантувати, що наша технологія використовується на благо. Хоча ByteDance використовував наш API мінімально, ми призупинили їхній обліковий запис на час подальшого розслідування. Якщо ми виявимо, що їх використання не відповідає цим правилам, ми попросимо їх внести необхідні зміни або припинити дію свого облікового запису,

– йдеться в оголошенні.

Більшість ШІ-технологій ByteDance використовують хмарну платформу Microsoft Azure, а не безпосередньо OpenAI. Чи вдасться компанія Microsoft до аналогічних дій, поки неясно.