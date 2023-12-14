Як це працює

Channel 1 – персоналізований і локалізований агрегатор новин. Служба збиратиме репортажі журналістів-людей з перевірених джерел з усього світу, а потім оформить їх у відредаговані новинні випуски. Сюжети об'єднають у список, складений за інтересами користувача, а також доповнять кадрами репортажів або зйомок очевидців з місця подій. Інформація буде актуалізуватися залежно від того, коли людина дивиться новини. Користувач зможе обрати ведучого, мову і стиль, а також теми сюжетів, які йому цікаві.

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Фотореалістичні ведучі новин Channel 1 по-різному виглядають і розмовляють будь-якою мовою, миттєво переходячи з однієї на іншу, але при цьому демонструють "сувору" мову тіла, характерну для телевізійних новинних програм. Вони навіть здатні доречно жартувати. Розмовна міміка ШІ-ведучих ідеально синхронізована з голосами і практично не відрізняється від міміки будь-якого диктора-людини, хоча деякі рухи рук поки що повторюються й іноді не збігаються з акцентами в мові. Але з розвитком технологій ситуація поліпшуватиметься.



Цифрові ведучі новин Channel 1 / Фото Channel 1

Користувач зможе обирати власного ведучого, його мову та стиль, а також теми сюжетів, налаштовані під особисті вподобання.

Крім створення відеоматеріалів, ШІ зможе перекладати коментарі очевидців різними мовами з відповідними рухами губ і збереженням голосу мовця. У сюжет також може бути включено аналіз, проведений штучним інтелектом.

Ось, як це виглядає на практиці: відео

Channel 1 розробив унікальний новий спосіб вимірювання настрою суспільства. У промо-ролику йдеться про те, що ШІ може майже миттєво читати й аналізувати дані. Наприклад, вивчити останні 30 000 дописів про якусь подію, опублікованих у соцмережах, і визначити загальну реакцію. Система здатна витягувати контекст із новин фондового ринку та інших джерел даних у реальному часі.

У 21-хвилинному презентаційному відеоролику Channel 1 наводить приклад новинного репортажу з відповідною фоновою музикою, накладеннями і новинними кадрами. Channel 1 почне зі щоденних новинних програм "для країн усього світу", але повністю розкриє потенціал, коли почне проводити індивідуальні презентації через додаток для смартфонів.