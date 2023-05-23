Губернатор Монтани Грег Джанфорте підписав закон про заборону лише тиждень тому, зробивши Монтану першим штатом, який ухвалив подібне законодавство. Закон конкретно спрямований проти TikTok і має на меті заборонити його роботу в межах територіальної юрисдикції штату, а також зобов'язати магазини мобільних застосунків видалити програму зі своїх платформ для користувачів з Монтани.

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Детальніше про позов

У позові TikTok, поданому в понеділок, стверджується, що заборона Монтани є неконституційною і порушує права як самої компанії, так і сотень тисяч її користувачів у штаті. Брук Оберветтер, прес-секретар TikTok, заявила, що судовий позов ґрунтується на численних прецедентах і фактах, висловивши впевненість у своїй позиції.

Позов TikTok перегукується із занепокоєнням, яке висловлювали групи із захисту громадянських свобод, такі як Американський союз громадянських свобод (ACLU), після того, як законопроєкт був вперше прийнятий законодавчими зборами штату Монтана у квітні цього року.

У позові наголошується, що заборона порушує права на свободу слова, і стверджується, що повноваження щодо вирішення загроз національній безпеці належить виключно федеральному уряду, що робить заборони на рівні штатів незаконними.

Блогери теж протестують. Цікаво, що позов TikTok – не єдиний юридичний виклик проти заборони в Монтані. Минулого четверга група творців TikTok подала свій власний позов, стверджуючи, що заборона є неконституційною і порушує їхню свободу вираження поглядів.

TikTok під тиском у США

Хоча заборона в Монтані є першою забороною TikTok на рівні штату, раніше застосунок вже стикався зі спробами заборонити його на загальнонаціональному рівні з боку федерального уряду США. Колишній президент Дональд Трамп підписав укази, спрямовані на заборону TikTok та інших китайських програм, таких як WeChat, але федеральні судді заблокували ці спроби.

TikTok стверджує, що питання національної безпеки належать до компетенції федерального уряду, а заборона штату є винятком, оскільки жоден інший штат не прийняв подібного законодавства.

Ерік Ебенштейн, віце-президент TikTok з питань державної політики, висловив скептицизм щодо занепокоєння з приводу національної безпеки, висловленого законодавцями Монтани та інших штатів, підкресливши, що ці питання повинні вирішуватися на федеральному рівні. Ебенштейн зазначив, що відсутність подібних законопроектів в інших штатах підтверджує думку про те, що заборона в Монтані відхиляється від норми.

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У міру того, як розгортається юридична битва між TikTok і Монтаною, її результат, ймовірно, матиме наслідки не лише для присутності застосунку в штаті, але й для ширшого ландшафту цифрових прав і повноважень штатів регулювати загрози національній безпеці. Ця справа перевірить межі державної юрисдикції США в питаннях, пов'язаних з технологіями, і потенційно створить правові прецеденти для майбутніх спроб обмежити популярні онлайн-платформи.