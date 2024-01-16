Популярний в усьому світі застосунок Tinder належить американській інтернет-корпорації Match Group. Крім нього, компанія володіє низкою інших дейтинг-сервісів, орієнтованих на конкретні країни – Францію, Канаду, США та інші.

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Деталі

Як заявили в компанії, останній день роботи Tinder у Білорусі призначено на 15 лютого.

З 15 лютого ви не зможете користуватися сервісами Tinder або увійти у свій акаунт на території Білорусі. До цього часу ви зможете створювати пари і спілкуватися в чаті,

– йдеться в оголошенні.

Зрозуміло, що в той же день користувачі країни втратять можливість здійснювати покупки в застосунку, включно з новими підписками. Старі підписки більше не будуть автоматично продовжуватися. Користувачам, які оформили тривалу річну підписку або на шість місяців, пропонують оформити повернення коштів.

Цікаво, що компанія не згадує про причини припинення роботи в Білорусі. Імовірно, вона така ж, як і у всіх інших компаній, які покинули країну раніше: допомога Росії у війні проти України. Чому Match Group тягнула з цим так довго, неясно.

Нагадаємо, з Росії Tinder пішов у червні 2023 року. Компанія оголосила про це в травні, а потім поступово відключала свої послуги. На відміну від нинішнього оголошення про вихід з Білорусі, тоді Match Group натякнула, що причиною припинення роботи на ринку окупантів стали проблеми з дотриманням прав людини.