Компанія Match Group, власник Tinder, намагається оживити популярний додаток для знайомств після дев'яти кварталів поспіль із падінням кількості платних підписників. Під час останнього звіту Match оголосила, що тестує нову функцію під назвою Chemistry. Вона покликана краще розуміти користувачів, ставлячи їм запитання та, за згодою, отримуючи доступ до фотографій на їхніх телефонах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Дивіться також Штучний інтелект замінює людей: Amazon готує нову хвилю звільнень

Як Tinder хоче використати ШІ для підбору пари?

Пілотне тестування вже триває в Новій Зеландії та Австралії. За словами CEO Match Group Спенсера Раскоффа, Chemistry стане "основою досвіду користування Tinder у 2026 році". Алгоритм аналізуватиме відповіді та фото, щоб виявити інтереси людини. Наприклад, якщо у користувача є фото з походів чи гір, Tinder може запропонувати партнера з подібними захопленнями.

Як пише TechCrunch, Match не єдина компанія, яка прагне отримати доступ до приватних зображень. Минулого місяця Meta також представила функцію, що використовує ШІ для аналізу фото з телефону з метою запропонувати редагування, навіть якщо ці знімки не публікувались.

Попри гучні заяви, вигода для користувачів від такого доступу до даних залишається сумнівною. Match пояснює, що прагне зробити процес знайомств більш персоналізованим, але це вже викликає занепокоєння щодо конфіденційності.

Запуск нових функцій поки негативно впливає на фінансові показники компанії. Match прогнозує зниження прибутку Tinder у четвертому кварталі на 14 мільйонів доларів через тестування Chemistry. Загальний прогноз доходу Match на Q4 тепер становить 865–875 мільйонів доларів, що нижче очікуваних аналітиками 884 мільйонів доларів.

ШІ також використовується в інших інструментах Tinder. Наприклад, алгоритм попереджає користувачів перед тим, як вони надсилають потенційно образливі повідомлення, запитуючи: "Ви впевнені?". Інша система допомагає обирати найвдаліші фото для профілю.

Окрім ШІ, Tinder вводить нові формати знайомств – "моди" для різних типів взаємодії, подвійні побачення, перевірку обличчя та оновлений дизайн профілів, де біографія відображається вже на першій картці.

Попри це, додаток зіштовхується з новими тенденціями: молодь дедалі частіше шукає знайомства офлайн, а американські користувачі менше витрачають на підписки через економічні труднощі. У третьому кварталі прибутки Tinder знизилися на 3% у порівнянні з минулим роком, а кількість платних користувачів упала на 7%.

Водночас загальний дохід Match виріс на 2% – до 914,2 мільйонів доларів, що майже відповідає прогнозам аналітиків. Прибуток на акцію склав 62 центи, трохи нижче очікуваних 63 центів.

Як працює ШІ-помічник для знайомств від Facebook ?

Meta представила оновлення сервісу Facebook Dating. Серед нових функцій – Dating Assistant, який допомагає користувачам знаходити більш релевантні пари, та Meet Cute, що автоматично підбирає несподівані знайомства.

Meta підкреслює, що асистент створений не для імітації чужої особистості, а для покращення пошуку та зручності. Водночас у нього є функції, що допомагають із профілем і навіть з ідеями для побачень, що може викликати сумніви у тих, хто очікує максимальної автентичності від знайомств.