На думку кліматологів з Berkeley Earth ймовірність того, що 2023 рік поб'є теплові рекорди, становить 81%. Антропогенна зміна клімату посилює природні погодні явища, спричиняючи екстремальну спеку в Азії, Європі та Північній Америці.

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Причини

Один із головних чинників — коливання температури в Тихому океані, відоме як Ель-Ніньо . Явище виникає не кожного року, але влітку 2023-го воно тільки почалося, і тому супутники спостерігають додаткове тепло в Північній Атлантиці.

. Явище виникає не кожного року, але влітку 2023-го воно тільки почалося, і тому супутники спостерігають додаткове тепло в Північній Атлантиці. Спека в регіоні могла також посилитися через зменшення кількості двох речовин, які зазвичай відбивають сонячне світло від океану: пилу, що здувається з пустелі Сахара, та аерозолів сірки, що утворюються під час використання судноплавного палива. Вчені зафіксували вкрай низький рівень пилу, що піднімається з Сахари в останні місяці. Водночас нові обмеження на судноплавство скоротили викиди токсичної сірки. "Це не пояснює всього північноатлантичного сплеску температур, але, можливо, посилює його", – додають учені.

Потепління океанів впливає на погодні умови на суші, спричиняючи в одних місцях теплові хвилі та посухи, а в інших — урагани. За словами професора кліматології Річарда Аллана, гарячіша атмосфера всмоктує вологу і викидає її в інші місця. При цьому антициклони, що приносять теплові хвилі, стали тривалішими та інтенсивнішими.

Там, де над континентами зберігаються застійні області високого тиску, повітря опускається й нагрівається, розтоплюючи хмари. Через це інтенсивне літнє сонце випалює ґрунти, нагріваючи землю і повітря над нею, і теплові хвилі затримуються на місці на кілька тижнів,

– каже Аллан.

Наприклад, у Європі гаряче повітря, що прийшло з Африки, тепер залишається на місці, а високий тиск означає, що тепло в південних морях, на суходолі та в повітрі продовжує накопичуватися.

Хвилі тепла в липні — це не одне явище, а кілька причин, що діють одночасно. Але всі вони посилюються одним чинником — зміною клімату внаслідок діяльності людини.

Фахівці з Berkeley Earth попередили, що Ель-Ніньо може зробити Землю ще спекотнішою у 2024 році. За словами кліматологів, теплові хвилі можуть стати частішими та інтенсивнішими. "Це тільки початок. Глибоке, швидке і стійке скорочення викидів вуглецю до нульового рівня може зупинити потепління, але в майбутньому людству доведеться адаптуватися до ще сильніших теплових хвиль", – підсумував завідувач кафедри науки про глобальні зміни в Університетському коледжі Лондона Саймон Льюїс.

Проблема в тому, що ми вже накопичили величезну кількість парникових газів в нашій атмосфері. Якщо припустити, що викиди зникнуть прямо зараз в один момент, то планеті потрібен не один десяток років, щоб розсіяти таку кількість газів, а деякі з них узагалі розпадаються сотнями років.