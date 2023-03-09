Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте на телефоні та компʼютері VPN-сервіси. Вони допомагають уникнути слідкування та обійти встановлені окупантами обмеження. Багато таких сервісів блокуються росією, тому треба шукати ті, що досі доступні й обов'язково застосунки не російського виробництва.

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Як налаштувати безпечний інтернет (мобільний та фіксований)

З VPN-сервісом ви можете дивитися українське телебачення та читати українські ЗМІ онлайн та в мобільних застосунках. Дивитись українське телебачення можна на Youtube, платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV та багатьох інших, а також в застосунку Дія.

Офіційні заяви та важливу інформацію обов’язково перевіряйте на сайтах українських державних органів влади (на офіційних сторінках у соцмережах, які мають позначку верифікації – синю галочку). Однак, слід бути уважними, щоб не натрапити на сайт-підробку, створену ворогом.

Де слухати інтернет-радіо

Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку Суспільного радіо:

Яким з доступних на окупованих територіях онлайн-джерел можна довіряти

Окупанти блокують доступ до українських інтернет-видань, сайтів органів влади, соціальних мереж, телеканалів, глушать радіостанції. Втім доступ до українських ресурсів у месенджерах може зберігатися.

Правдиві новини про ситуацію в країні можна дізнаватись:

Перевірені джерела та безпечне читання новин у Viber

У Viber шукайте офіційні канали в пошуку або у вкладці "Корисне". Вони також позначені блакитною пташкою. Деякі з них:

Президент України.

Верховна Рада України.

Головне управління розвідки МО України.

МОЗ України.

ВМС ЗС України.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Центр Протидії Дезінформації при РНБО.

Міністр Михайло Федоров.

Якщо є загроза потрапляння смартфона в чужі руки, дотримуйтеся декількох інструкцій для безпечного прочитання новин у Viber:

При небезпеці не підписуйтеся на канали, шукайте їх у пошуку в застосунку або на вкладці "Корисне" для прочитання;

в застосунку або на вкладці "Корисне" для прочитання; За необхідності очищуйте історію пошуку таким чином: при переході на рядок пошуку біля розділу "Останні" натисніть "Очистити".

Якою інформацією не варто ділитися в особистих чатах чи групах через ризик обшуку, проживаючи на окупованій території

Видаляйте з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики росії. Не зберігайте фото військової техніки, руйнувань, скріншотами з новин тощо.

Видаляйте з телефону усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою:

будь-яку патріотичну інформацію;

меми про ворога;

фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;

фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;

резервні копії смартфона, якщо створювали;

видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів.

Не зберігайте контакти зі званнями чи посадами військових ("Сергій майор", "Василь сержант" тощо), а також іншими псевдонімами ("Джоні", "Тоні" тощо). Краще називайте їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.

Також очистіть історію браузерів, закладки й чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, нейтральні переписки з дружиною і родичами.

Ідеальний варіант – мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак якщо ви користуєтесь сучасним смартфоном – нехай і резервний телефон буде орієнтовно таким, як ваш основний.

Повна інструкція про доступ до інформації на окупованих територіях – на сайті Dovidka.info від Центру Стратегічних комунікацій при МКІП.