Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте на телефоні та компʼютері VPN-сервіси. Вони допомагають уникнути слідкування та обійти встановлені окупантами обмеження. Багато таких сервісів блокуються росією, тому треба шукати ті, що досі доступні й обов'язково застосунки не російського виробництва.
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Як налаштувати безпечний інтернет (мобільний та фіксований)
З VPN-сервісом ви можете дивитися українське телебачення та читати українські ЗМІ онлайн та в мобільних застосунках. Дивитись українське телебачення можна на Youtube, платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV та багатьох інших, а також в застосунку Дія.
Офіційні заяви та важливу інформацію обов’язково перевіряйте на сайтах українських державних органів влади (на офіційних сторінках у соцмережах, які мають позначку верифікації – синю галочку). Однак, слід бути уважними, щоб не натрапити на сайт-підробку, створену ворогом.
Де слухати інтернет-радіо
Шукайте українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку Суспільного радіо:
- застосунок для iOS.
- застосунок для Android.
Яким з доступних на окупованих територіях онлайн-джерел можна довіряти
Окупанти блокують доступ до українських інтернет-видань, сайтів органів влади, соціальних мереж, телеканалів, глушать радіостанції. Втім доступ до українських ресурсів у месенджерах може зберігатися.
Правдиві новини про ситуацію в країні можна дізнаватись:
- Телеканал UA:Перший.
- UA: Радіо Промінь.
- UA: Українське радіо.
Перевірені джерела та безпечне читання новин у Viber
У Viber шукайте офіційні канали в пошуку або у вкладці "Корисне". Вони також позначені блакитною пташкою. Деякі з них:
- Президент України.
- Верховна Рада України.
- Головне управління розвідки МО України.
- МОЗ України.
- ВМС ЗС України.
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Центр Протидії Дезінформації при РНБО.
- Міністр Михайло Федоров.
Якщо є загроза потрапляння смартфона в чужі руки, дотримуйтеся декількох інструкцій для безпечного прочитання новин у Viber:
- При небезпеці не підписуйтеся на канали, шукайте їх у пошуку в застосунку або на вкладці "Корисне" для прочитання;
- За необхідності очищуйте історію пошуку таким чином: при переході на рядок пошуку біля розділу "Останні" натисніть "Очистити".
Якою інформацією не варто ділитися в особистих чатах чи групах через ризик обшуку, проживаючи на окупованій території
Видаляйте з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики росії. Не зберігайте фото військової техніки, руйнувань, скріншотами з новин тощо.
Видаляйте з телефону усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою:
- будь-яку патріотичну інформацію;
- меми про ворога;
- фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;
- фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;
- резервні копії смартфона, якщо створювали;
- видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів.
Не зберігайте контакти зі званнями чи посадами військових ("Сергій майор", "Василь сержант" тощо), а також іншими псевдонімами ("Джоні", "Тоні" тощо). Краще називайте їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.
Також очистіть історію браузерів, закладки й чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, нейтральні переписки з дружиною і родичами.
Ідеальний варіант – мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак якщо ви користуєтесь сучасним смартфоном – нехай і резервний телефон буде орієнтовно таким, як ваш основний.