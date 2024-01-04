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Наслідки підвищення цін на флеш-пам'ять NAND, яка лежить в основі будь-якого SSD-накопичувача, почали відчуватися на споживчих ринках. Оптові ціни на твердотільні накопичувачі та пов'язані з ними пристрої для зберігання даних різко зросли.

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Китайські галузеві експерти підкреслюють, що ринок твердотільних накопичувачів готовий боротися з негативними фінансовими результатами, які спостерігаються протягом останніх кількох кварталів. Виробники кілька років "купалися" в усе зростаючих об'ємах замовлень, нарощуючи свої прибутки. Але після цього наступила "агресивна хвиля" скорочення виробництва, як це називає джерело. Виробники почали підвищувати ціни на флеш-пам'ять NAND, і вони вже набрали чинності.

Повідомляється, що TLC, яка є різновидом флеш-пам'яті NAND, досягла 25,5 долара за одиницю за 256 гігабайтів і 48,5 долара за одиницю за 512 гігабайтів на оптовому ринку. Це набагато вище, ніж у попередніх кварталах. Тепер споживчі пристрої для зберігання даних побачать помітне зростання цін.

Такі виробники, як Phison та Western Digital, уже прийняли рішення про підвищення ціни на свою продукцію, заявивши про 55-відсоткове здорожчання NAND, яке відбувалося поступово протягом кількох кварталів.

Але це не все, адже у звіті компанії Trendforce стало відомо, що ціни на флеш-пам'ять NAND зростуть ще на 50% майже одразу.

Компанії називають цей крок необхідним для того, щоб бути стійкими в майбутньому, оскільки зниження попиту в поєднанні з перебоями в ланцюжку поставок призвело до погіршення фінансових результатів, а єдиний спосіб відновити їх – це підвищення цін.

Що це означає для пересічного споживача? Для початку, слід очікувати різкого зростання цін на твердотільні (SSD) та жорсткі диски (HDD), і це вже можна спостерігати на ринках.