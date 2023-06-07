Як повідомляється, інженерів і допоміжний персонал уже відправили на науково-дослідний завод Zhuke в місті Баошань для підготовки до пробного виробництва нових мікросхем. Дрібносерійна виробнича лінія націлена на випуск 1000 пластин цього року, пробне виробництво заплановано на 2024 рік, а масове — на 2025 рік.

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Що відомо

Для масового виробництва 2-нанометрових чипів компанія розширить потужності на своїй фабриці в Баошані, а також задіє новий завод у Тайчжуні на заході Тайваню.

Для TSMC важливо якомога раніше почати роботу з новим поколінням технології, адже конкуренти загрожують її домінуючому положенню на ринку.

Компанія Samsung улітку 2022 року оголосила про початок виробництва 3-нанометрових чипів і, ймовірно, близька до 2 нанометрів найближчим часом.

Крім того, японський виробник чипів Rapidus повідомив у січні 2023 року, що зовсім скоро планує запустити лінію з виробництва прототипів 2-нм напівпровідників. Масовий випуск планують також на 2025 рік.

Японія на рівні уряду серйозно взялася за свою напівпровідникову промисловість, щоб повернути собі свої колишні лідерські позиції на ринку, які вона мала на початку 2000-х. Країна вже уклала договори зі США, створює нові підприємства та дослідні центри.

Як зазначає джерело, 2-нанометрові процесори TSMC будуть першими, в яких використають нову архітектуру транзисторів Gate-all-round (GAA). З нею можуть виникнути непередбачені перешкоди, тому компанія, імовірно, хоче дізнатися про них якомога раніше.

Ми детально пояснили, що мається на увазі під техпроцесом та чому він такий важливий у технологічному світі, в окремому матеріалі.

Варто також зазначити, що та ж TSMC ще у 2021 році повідомляла про освоєння 1-нанометрового техпроцесу, для якого замінила традиційний кремній на вісмут і сульфід молібдену. Зараз про цю розробку нічого не чутно. Імовірно, компанія хоче пройти всі етапи розвитку технології процесорів, а не переходити відразу з 4-5 нанометрів до одного.

Коли у 2021 році IBM виготовила свій перший чип за 2-нанометровим техпроцесом, вона заявляла, що він настільки енергоефективний, що смартфон на такому процесорі зможе "прожити" 4 доби на одному заряді. Від TSMC подібних заяв не було, тож неясно, наскільки енергоефективною є її технологія.