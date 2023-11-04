Він також опублікував знімок з лікарняного ліжка з стиснутою у кулак рукою. Однак травма попсувала плани бізнесмена.

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Мільярдер у лікарні

Голова корпорації Meta Марк Цукерберг на своїх сторінці у фейсбук заявив, що його госпіталізували до лікарні. Під час бою у нього стався розрив хрестоподібної зв'язки – анатомічного утворення у колінному суглобі.

Порвав хрестоподібну зв'язку під час спарингу і щойно вийшов з операції із її заміни. Я готувався до бою ММА на початку наступного року,

– заявив він.

Мільярдер додав, що поєдинок довелося перенести через травму. Також він прикріпив власне фото з пошкодженою ногою прямо з лікарняної палати.

Цукерберг очікує на одужання у лікарняній палаті / Марк Цукерберг

Бій Цукерберга з Маском

Після презентації нового застосунку від Meta – Threads, Маск заявив, що хоче битися з Марком Цукербергом у клітці. Спочатку всі сприймали це як жарт, але потім розмов про це почав лунати все більше. Голова Meta відповів на закид, та навіть нібито погодився.

Цукерберг, який регулярно тренується і бере участь у турнірах з джиу-джитсу, наполягав на тому, щоб бій був професійно організований за участю UFC. Ходили чутки, що поєдинок мав би пройти у Колізеї, але уряд це спростував.

Марк Цукерберг заявляв, що готовий битися, але не впевнений, що ця ідея Маск була серйозною. Він попросив його звернутися зв'язатися з ним, як вирішить. Тоді Маск запропонував битися в голови Meta вдома, але той відмовився, оскільки подорожував у той час.