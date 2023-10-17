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Уперше про розробку Stories стало відомо у липні. На відміну від конкурентів, історії в Twitch можуть залишатись доступними протягом 48 годин. Компанія подає цю функцію як таку, що допомагає авторам залишатися на зв'язку зі своєю спільнотою, коли вони не в мережі.

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На старті можливість створювати історії в Twitch буде обмежена партнерами та афілійованими особами, які мають принаймні один стрім за останні 30 днів. Однак при цьому всі користувачі (після оновлення до останньої версії додатка) зможуть побачити їх у верхній частині сторінки підписок.

Компанія заявляє, що доступ буде поступово розгортатися для відповідних стримерів до кінця цього тижня, а потім і для всіх інших авторів, які відповідатимуть вимогам.

Автори, які мають щонайменше 30 підписників зможуть створювати історії лише для підписників. Twitch рекомендує використовувати цю функцію, щоб "додати ще більше цінності підпискам ваших прихильників за допомогою ексклюзивного контенту".

Інтерфейс історій у Twitch майже нічим не відрізняється від аналогічних в інших сервісах:

Ви побачите низку індикаторів-ліній, які відображають кількість опублікованих історій.

Нижче буде показано час публікації, кнопки паузи, закриття та додаткового меню.

У нижній частині сторінки буде можливість побачити лайк, а також буде видно автора історії.

Під час публікації ви зможете додавати текст різних кольорів, відео, фото, анімовані та статичні стікери й емодзі.

Автори можуть бачити загальну кількість переглядів і реакцій на кожну історію, яку вони публікують, навіть після закінчення терміну її дії.

Додаток зможе надсилати сповіщення підписникам, коли стрімер публікує історію з можливістю налаштування частоти таких повідомлень.

Twitch пропонує використовувати історії для легкого охоплення підписників, планування оновлень, додавання різноманітних анонсів та просто для розваги.