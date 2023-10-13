Вельми примітно, що про нову функцію оголошує сам Марк Цукерберг, хоча зазвичай він цього не робить. Користувачі просили про можливість редагування ще з перших днів запуску Threads, тоді як у соцмережі X ця функція є платною. З огляду на давню словесну війну Маска з главою Meta, це явно можна сприймати як своєрідне особисте послання на адресу Ілона.

Дивіться також Зрада у Twitter: частина підлеглих Маска користується Threads, а деякі навіть публічно хвалять

Редагування публікацій: що потрібно знати

Редагування допису можливе протягом 5 хвилин з моменту публікації.

Якщо ви відредагували ваш допис, таймер не обнуляється і ви не отримуєте нові 5 хвилин на редагування.

Після редагування поряд із постом з'являється піктограма з ручкою, яка сигналізує про те, що в текст втручались уже після публікації. Але поки що таке маркування доступне лише у вебверсії (з браузера, але не з додатка).

Можливості переглянути історію редагувань немає і не буде. Це виданню The Verge підтвердили в компанії Meta.



Так виглядає піктограма, яка сповіщає про факт редагування публікацій у Threads / Фото Meta

Голосові публікації

Новий тип публікацій – голосові записи. У твітері вони теж є і з'явилися досить давно, але запустилися лише для деяких власників iPhone. Неясно, чи збиралися розробники поширювати їх на Android. Навіть якщо й так, то поява Ілона Маска в компанії скасувала ці плани. Зараз цією функцією ніхто не користується.

Це схоже на голосове повідомлення в месенджері:

Ви обираєте "Новий ланцюжок", натискаєте на піктограму мікрофона, надаєте дозвіл на запис звуку і торкаєтеся великої червоної кнопки для початку запису.

Коли ви завершили, зупиніть процес і отримаєте змогу прослухати ваш запис.

Найцікавішою особливістю цієї функції є транскрибування в текст . Після того, як ви завершите створення запису, система розпізнає мовлення й видасть текстову версію, яку ви можете відредагувати перед публікацією. На жаль, для української це поки недоступно.

. Після того, як ви завершите створення запису, система розпізнає мовлення й видасть текстову версію, яку ви можете відредагувати перед публікацією. На жаль, для української це поки недоступно. У стрічці голосовий запис з'являється у вигляді смужки з кнопкою запуску.



Інтерфейс голосових публікацій у Threads / Фото Meta

Що по Threads

На жаль, серед українців Threads так і не "злетів". Там можна знайти деяку кількість українських користувачів, однак більшість із них не демонструють значної активності.

Натомість американська аудиторія все більше долучається до нової соцмережі. Минулого тижня, після чергових ілономасківських нововведень, там прокотилася хвиля публікацій під хештегом #DeadTwitter (мертвий твітер), у яких англомовна аудиторія ділилася думками з приводу деградації X та їхнього переходу на новий сервіс. Серед авторів таких публікацій – багато користувачів з десятками та сотнями тисяч підписників і навіть з галочками верифікації в Instagram.

Тож Threads може бути гарним місцем для стеження за англомовними джерелами та користувачами (наприклад, ЗМІ про технології та науку, а також журналістами, які пишуть на ці теми), однак українська аудиторія його здебільшого ігнорує.