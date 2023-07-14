Хто може скористатися програмою монетизації

Ініціатива розподілу доходів доступна виключно для користувачів, які підписалися на Twitter Blue, і вона працює шляхом розміщення реклами у відповідях на твіти. Хоча конкретні критерії визначення виплат і власної частки доходу Twitter залишаються нерозкритими, попередні звіти свідчать про те, що суми виплат дуже різняться. Деякі популярні акаунти з кількома мільйонами підписників вже отримали виплати в розмірі від кількох тисяч доларів до майже 40 000 доларів.

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У нещодавньому повідомленні в твітері соціальна мережа заявила, що планує розширити право на отримання виплат для більшої кількості авторів наприкінці цього місяця. Наразі, щоб отримати право на участь у програмі розподілу доходів, акаунти повинні мати щонайменше 5 мільйонів показів своїх твітів протягом останніх трьох місяців.

Підписники вже почали отримувати гроші

Деталі щодо точної механіки системи виплат та сукупної суми, заробленої авторами з моменту запуску програми в лютому, поки що неясні. Однак відомі діячі вже почали ділитися своїм досвідом. Консервативний ютубер Бенні Джонсон, наприклад, повідомив, що має право на отримання майже 10 000 доларів, а Twitter-акаунт @Elon_alerts, який відстежує активність Маска, оприлюднив інформацію про виплату приблизно 2 200 доларів. Сам Ілон Маск підтвердив у своєму твіті, що виплати є кумулятивними і охоплюють період з лютого і далі.

Сплеск конкуренції та падіння трафіку

Час цих виплат з розподілу прибутку має вирішальне значення для Twitter, оскільки платформа стикається зі зростаючою конкуренцією і викликами своєму домінуванню. Meta, материнська компанія Facebook, нещодавно запустила Threads, додаток, що імітує формат мікроблогів Twitter.

За кілька днів після релізу Threads привернув увагу понад 100 мільйонів користувачів. Крім того, рішення Маска обмежити кількість твітів, які можуть читати користувачі, посилаючись на занепокоєння щодо вилучення даних та маніпулювання системою, ставить під сумнів стійкість моделі доходів Twitter, що базується на рекламі.

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На додачу до проблем Twitter, нещодавні дані від Cloudflare вказують на значне зниження трафіку Twitter з січня. Оскільки платформа бореться з посиленням конкуренції та зменшенням залучення користувачів, запровадження виплат авторам може стати стратегічним кроком як для утримання існуючих авторів, так і для залучення нових, зміцнюючи позиції Twitter у мінливому ландшафті соціальних медіа.

Хоча точний вплив цих ініціатив щодо виплат ще належить з'ясувати, зусилля Twitter щодо винагороди своїх авторів демонструють прагнення розвивати яскраву та стійку екосистему на своїй платформі.