Набір медичних інструментів, датований першим століттям нашої ери, є рідкісною знахідкою. Подібні були зроблені лише в римському місті Помпеї.

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Що відомо

Могила римської епохи знаходиться поблизу міста Яшберени, в регіоні Ясаг в центральній Угорщині, приблизно за 55 кілометрів на схід від Будапешта. Вражає вже сам факт того, що лікар, оснащений таким престижним обладнанням, відвідав цю місцевість, яку римляни вважали "варварськими" землями – так вони називали все, що знаходилося за межами їхніх територій.

Поточне припущення полягає в тому, що добре екіпірований лікар, який, імовірно, пройшов навчання в одному з імперських центрів, можливо, подорожував у цей регіон, щоб урятувати когось,

– пишуть дослідники в заяві, оприлюдненій 25 квітня Університетом ім. Етвеша Лоранда (ELTE) в Будапешті.

Левенте Саму, археолог з ELTE і член команди, яка проводила розкопки, повідомив, що інструменти були знайдені в двох дерев'яних скринях біля підніжжя могили. Вони включають плоскогубці, голки, щипці та "високоякісні скальпелі, придатні для хірургічних процедур".

Скальпелі виготовлені зі сплаву міді, прикрашені сріблом, і мають знімні сталеві леза. Екскаваторники знайшли точильний камінь, який використовувався для заточування лез і, можливо, для змішування лікарських трав. Подібні скальпелі були знайдені в римській Галлії — регіоні, який зараз охоплює переважно Францію та найзахідніші частини Німеччини.

Археологи також відновили майже повний скелет самого лікаря, який показав, що на момент смерті йому було близько 50 або 60 років, але він не страждав від явних хвороб або травм.



Скелет лікаря / Фото ELTE Faculty of Humanities

Скелет лікаря / Фото ELTE Faculty of Humanities



Один з медичних інструментів / Фото ELTE Faculty of Humanities

Незрозуміло, чому чоловік вирушив у цей регіон. У І столітті нашої ери він перебував під владою сарматів з племені язигів і виконував роль буферної держави між римськими територіями та даками, що знаходилися далі на північ. Регіон став повністю романізованим лише після Маркоманської війни 166-188 років нашої ери, яка відбулася між Римом і кількома племенами, включаючи германців-маркоманів і сарматів-язигів. Рим переміг у війні, і регіон став кордоном імперії до V століття, коли він упав під ударами гунів.