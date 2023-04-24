Як повідомляє 24 Канал, Respeecher вже навчив таку ж нейромережу розпізнавати українську мову, і цим ресурсом можуть користуватися як звичайні користувачі, науковці, так і великі корпорації, такі як Facebook, Google, або асистенти на кшталт Siri, щоб покращити аудіосприйняття української мови у своїх продуктах.

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Стартап сподівається, що їхні зусилля зроблять технології розпізнавання мовлення більш доступними та прийнятними для нішевих галузей, таких як сільське господарство.

Важливо! Ініціатори проєкту закликають носіїв кримськотатарської мови надсилати аудіо записи мови або ж на лінки на записи через цю форму.

Про компанію та проєкт

Процес збору та аналізу інформації для цього проекту є трудомістким, але Respeecher прагне зробити свій ресурс безкоштовним і доступним у відкритих джерелах. При цьому вони запевнили, що жодні дані конкретних людей не зберігатимуться, а команда ніколи не відтворюватиме та не синтезуватиме чужі голоси без дозволу оратора.

Цікавий факт! Раніше стартап працював з найбільшими голлівудськими студіями, дотримуючись етичних стандартів співпраці.

Команда Respeecher, що складається з близько 45 осіб, має головний офіс у Києві і продовжує розширюватися. Раніше стартап вже синтезував голоси для таких популярних персонажів, як:

Дарт Вейдер,

Люк Скайвокер,

персонажів гри God of War Ragnarok.

Своїм новим проєктом Respeecher робить крок до розпізнавання та збереження мов, що може мати значний вплив на використання та доступність маловідомих мов, таких як кримськотатарська.