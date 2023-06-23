Що відбувається з планетою

У період з 1993 по 2010 рік люди видобули й перемістили стільки підземних вод на нашій планеті, що це сприяло міграції полюсів Землі. Згідно з новим аналізом, проведеним геофізиком Кі-Вон Со з Сеульського національного університету в Південній Кореї, сам лише внесок перерозподілу підземних вод призвів до зміщення полюсів на 80 сантиметрів на схід.

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У 2016 році вчені зробили прорив у з'ясуванні причини блукання полюсів обертання Землі: розподіл наземних запасів води. Нові висновки дозволили вченим підтвердити, що попередні оцінки виснаження підземних вод, спричиненого людською діяльністю, еквівалентні загальному підвищенню рівня Світового океану на 6 міліметрів за цей час. Тож тепер Со та його колеги визначили, наскільки сильно люди, що переміщують підземні води, сприяли цьому блуканню.

Полюс обертання Землі насправді часто змінюється. Наше дослідження показує, що серед причин, пов'язаних з кліматом, перерозподіл підземних вод насправді має найбільший вплив на дрейф полюса обертання,

– каже Со.

Отже, як це працює. Земля обертається навколо своєї осі обертання подібно до дзиги. Коли розподіл маси навколо цієї осі змінюється і стає нерівномірним, вісь зміщується для компенсації. Зміна клімату має на це великий вплив. Коли замерзлі частини світу, такі як льодовики та крижані щити, тануть, розподіл води на поверхні Землі змінюється, і полюси — кінці осі обертання — переміщуються. Цей ефект став помітним на початку 1990-х років, і було зроблено багато роботи, щоб визначити, яку роль у ньому відіграє перерозподіл води.

Ґрунтуючись на кліматичних моделях, у 2010 році вчені підрахували, що з 1993 по 2010 рік люди викачали близько 2150 гігатонн підземних вод, що призвело до підвищення рівня Світового океану на 6 міліметрів, але це було важко підтвердити спостереженнями.

Со та його колеги використали дані спостережень за рухом полярних сяйв та моделювання. Спочатку вони змоделювали рух полярних полюсів, враховуючи лише внесок танення льоду з льодовиків, льодовикових щитів і морського льоду. Потім вони додали до своїх моделей різні рівні видобутку підземних вод. Це наблизило їх до спостережуваного фактичного руху, але модель стала збігатися лише тоді, коли вони використали оцінку в 2150 гігатонн, забезпечивши точний внесок видобутку підземних вод. Без нього модель показувала відхилення на 78,48 сантиметра, а не 80.

І хоча дослідження ґрунтується на даних до 2010 року, які показували 4,36 сантиметра зсуву на рік, можна впевнено говорити, що процес продовжується. Маючи цю інформацію, вчені можуть спробувати вплинути на процеси відхилення, але на це підуть десятиліття.