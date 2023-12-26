Більша частина тодішнього життя була зосереджена в океанах. Вони були багаті на таких фантастичних істот, як панцирні трилобіти, метрові креветки та черв'яки з величезними шипами.

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Причина вимирання

Протягом багатьох років переважала думка, що це раптове вимирання було спричинене, перш за все, різким зменшенням вмісту кисню. Одна з теорій полягає в тому, що це було спровоковано раптовим вибухом кембрійського життя, яке вкрило морське дно органічними речовинами, що розкладалися. Крім того, величезна кількість тварин і рослин помирала й розкладалась, висмоктуючи величезну кількість кисню з води, яка своєю чергою не встигала його відновлювати.

Але дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, припускає, що ця хвиля смерті могла бути викликана викидом сірководню, хімічного газу, який просто задушив життя в морі.

Ця хімічна речовина є смертельною для всіх морських тварин. Жодна тварина не може вижити в такому середовищі протягом тривалого часу,

– каже співавтор дослідження Чао Чанг, геохімік з Північно-Західного університету в Сіані, Китай.

Ключі до цього вимирання виявлено в кембрійському геологічному формуванні платформи Янцзи, величезного плато на півдні Китаю, яке колись лежало під водою. Висновок було зроблено за вмістом молібдену: він довговічний і його концентрація у відкладеннях різниться залежно від хімічного складу навколишньої води.

Зразки періоду масового вимирання містили високий рівень молібдену. Це свідчить про те, що у воді міг бути сірководень, оскільки молібден "може з'єднуватися з сіркою, утворюючи нерозчинні сполуки", які потім осідають у відкладеннях, каже Чанг. Це відбувається набагато швидше в сульфідних водах, ніж у звичайних, "особливо коли концентрація сірководню знаходиться на високому рівні". Іншими словами, вищі концентрації молібдену можуть корелювати з більшою кількістю сірководню в морі.

Що спровокувало це токсичне поширення

На нинішньому етапі ніхто не може точно сказати, що спричинило розширення сульфідних вод, але є гіпотеза. Оскільки мікроби харчувалися матеріалом, що розкладається, вони також поглинали сульфат, який природно міститься в морській воді. У цьому процесі зростаюча популяція мікробів могла перетворити сульфати на побічний продукт — сірководень. Він своєю чергою наповнював воду, спровокувавши токсичну хвилю.

Хоча дослідники взяли зразки лише на території сучасного Китаю, вони вважають, що це токсичне поширення відбулося в глобальному масштабі. Вчені кажуть, що подібні дослідження допомагають скласти уявлення про межі придатності для життя на Землі.