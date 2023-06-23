Як це працює
Раніше вченим потрібно було подавати концентрований і очищений газ, а тепер установка може працювати з будь-якими викидами в атмосферу. Для цього вони пропускаються через лужний фільтр, що дає змогу відокремити CO2 від інших газів.
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- У реакторі відбувається процес вилучення електронів із пластику і передачі їх у CO2, що перетворює його на синтез-газ — просте і зручне в експлуатації паливо.
- Пластик розпадається, внаслідок чого утворюється гліколева кислота, затребувана сировина для косметичної промисловості.
- Енергію для проведення всіх хімічних операцій витягують із сонячного світла за допомогою новітнього перовскітного елемента.
Про кількісні показники роботи установки даних немає, це поки що просто демонстрація технології.
У перспективі вона допоможе замкнути цикл використання вуглецю в промисловості, коли викиди від використаного палива самі стають джерелом вуглецю для створення нового палива. Попутно частково вирішується завдання щодо зниження обсягів пластикового сміття на планеті й зменшується витрата природних матеріалів за рахунок збільшення масштабів перероблення відходів.
Про масштабування й повноцінну експлуатацію мова поки не йде, тож сказати, коли ми зможемо застосувати нову технологію, ще неможливо.