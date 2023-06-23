Як це працює

Раніше вченим потрібно було подавати концентрований і очищений газ, а тепер установка може працювати з будь-якими викидами в атмосферу. Для цього вони пропускаються через лужний фільтр, що дає змогу відокремити CO 2 від інших газів.

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У реакторі відбувається процес вилучення електронів із пластику і передачі їх у CO 2 , що перетворює його на синтез-газ — просте і зручне в експлуатації паливо.

, що перетворює його на синтез-газ — просте і зручне в експлуатації паливо. Пластик розпадається, внаслідок чого утворюється гліколева кислота, затребувана сировина для косметичної промисловості.

Енергію для проведення всіх хімічних операцій витягують із сонячного світла за допомогою новітнього перовскітного елемента.

Про кількісні показники роботи установки даних немає, це поки що просто демонстрація технології.

У перспективі вона допоможе замкнути цикл використання вуглецю в промисловості, коли викиди від використаного палива самі стають джерелом вуглецю для створення нового палива. Попутно частково вирішується завдання щодо зниження обсягів пластикового сміття на планеті й зменшується витрата природних матеріалів за рахунок збільшення масштабів перероблення відходів.

Про масштабування й повноцінну експлуатацію мова поки не йде, тож сказати, коли ми зможемо застосувати нову технологію, ще неможливо.