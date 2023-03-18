Червоні карлики (М-карлики) – найпоширеніший тип зірок у нашій галактиці. Це означає, що більшість екзопланет обертаються саме навколо них, а не біля спокійних зірок типу G, до яких належить і наше Сонце. Річ у тім, що червоні карлики періодично сильно спалахують, випускаючи потужне випромінювання і роблячи прилеглі планети непридатними для життя, навіть якщо ті розташовані в потенційно населеній зоні.

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Дослідження

Усі зірки змінні тією чи іншою мірою, але існування життя залежить від їхніх довгострокових циклів. Як з'ясувалося, поведінка червоних карликів складніша, ніж вважалося раніше, але навіть найспокійніші з них набагато агресивніші, ніж Сонце.

Автори роботи вивчили колосальну вибірку зі 177 мільйонів червоних карликів, що потрапляли в поле зору вчених з 2003 по 2020 рік. За допомогою спектрографа вчені оцінили спалахи та викиди цих зірок. Результати показують, що висока активність є визначальною рисою червоних карликів. Дослідники виявили у них цикли від кількох до більш ніж 20 років. Однак учені роблять застереження, що, найімовірніше, у цих зірок можна знайти й триваліші цикли, якщо зробити довші спостереження. Причому в однієї зірки може бути одразу кілька циклів, які впливають один на одного, тому поведінку такого червоного карлика дуже важко зрозуміти.

Однозначної відповіді на питання про населеність планет у червоних карликів, як і раніше, немає, але надій на це з кожним новим дослідженням все менше. З одного боку, біля них простіше знаходити екзопланети, бо вони тьмяніші, ніж інші зорі, а тому біля них простіше шукати екзопланети, а з іншого боку вони надміру агресивні.

Найпотужніший із коли-небудь зареєстрованих зоряних спалахів стався саме біля червоного карлика. У 2019 році Проксима Центавра кілька секунд випромінювала спалах у 14 000 разів яскравіший, ніж її власна світність. Екзопланета Проксима Центавра b розташована в потенційно населеній зоні зірки, але такий спалах виключає можливість існування там навіть рідкої води.