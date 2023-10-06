Багато переваг

Загалом не можна сказати, що у людства є проблеми з цією технологією, однак зменшення розмірів компонентів – це завжди добре, адже дозволяє або вмістити більшу кількість інших технологій, а отже зробити наші смартфони чи іншу техніку ще кориснішими та продуктивнішими, або ж зменшувати розміри самого кінцевого продукту.

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Оскільки наші датчики розміром з молекулу, вони можуть бути використані для виявлення інших хімічних або біологічних молекул на кшталт білків і ферментів, які можуть здійснити революцію в діагностиці захворювань,

– упевнений Надім Дарвіш з Університету Кертін, один із дослідників.

Дарвіш і його колеги створили новий тип п'єзорезистора, мініатюрний і з більшою чутливістю. Виготовлений він з однієї молекули бульвалена, яка за механічного тиску набуває нової форми, змінюючи рух електричного струму. Ці нові форми називаються ізомерами. У п'єзорезситорах вони застосовуються вперше.

Перевага датчика нового типу в тому, що він здатний електричним чином розпізнавати зміну форми молекули бульвалена за зміною її електропровідності з частотою в 1 мілісекунду. Це перші п'єзорезистори, що володіють такими можливостями і створені за такою технологією.

За словами винахідників, новий тип п'єзорезистора відкриє абсолютно новий простір можливостей для хімічних і біологічних датчиків, інтерфейсів між людиною і машиною та медичної електроніки.

Поки що немає даних про те, скільки може коштувати така технологія та коли її можна буде почати застосовувати.