Клавдій Птолемей – єгипетський математик і астроном грецького походження. Текст, який потрапив у руки вчених, був написаний у I столітті нашої ери.

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Що було в рукописі

Написаний грецькою мовою на пергаменті текст уперше виявив у 1819 році в бібліотеці абатства Боббіо на півночі Італії Анджело Май, кардинал і дослідник стародавніх текстів.

Оскільки пергамент тоді був дуже дорогим, у VI або VII століттях нашої ери хтось написав поверх рукопису Птолемея інший текст – "Етимологію" іспанського богослова Ісидора Севільського.

Уже в новий час цей текст намагалися стерти.

Зрештою пергамент було зіпсовано.

Сучасні дослідники звернулися до методу мультиспектральної візуалізації. Основна ідея полягає в тому, що різні довжини хвиль світла по-різному виглядають на сторінці, списаній чорнилом різного складу. Саме цей метод дав змогу прочитати понад половину написаного.

Виявилося, що це посібник, написаний Птолемеєм, у якому пояснювалося, як побудувати метеороскоп – інструмент для відстеження відстаней і вивчення зірок. Учений радив сконструювати інструмент діаметром не менше 0,3 метра.



Метеороскоп / Фото Victor Gysembergh

На жаль, перша та остання сторінки рукопису відсутні, тому імені автора немає, розповідає один з авторів дослідження Александр Джонс. Але грецькі тексти Птолемея мають особливий стиль – він використовує певні фрази та слова, які ніхто інший не використовував у всій давньогрецькій літературі. Крім того, в тексті є уривок, у якому автор говорить від першої особи: "Я ввів нову термінологію для певних кутів, які використовуються в астрономії".