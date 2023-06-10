Судячи з усього, ранні концепти дійсно працюють, хоча й дуже повільно. Дослідники підрахували, що вони можуть переміщати кількатонний об'єкт на відстань близько 321 кілометра впродовж двох-трьох місяців. Тож до пристрою, який буде придатним до використання під час польотів у космос, ще далеко. Реальний промінь може стати безцінним інструментом для очищення орбіти від космічного сміття, якого з кожним днем стає все більше.

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Перспективи технології

Дослідники експериментують зі своїми розробками, використовуючи велику спеціалізовану вакуумну камеру, яка імітує умови космосу. Їхня улюблена концепція, так званий "електростатичний трактор", використовує принципи, схожі на ті, що змушують повітряну кульку прилипати до волосся після того, як ви потрете нею голову.

Теоретично, перебуваючи на відстані 15-30 метрів, космічний корабель може використовувати цей пристрій, щоб вистрілити пучком електронів у шматок космічного сміття, індукуючи негативний заряд в уламках і виробляючи позитивний в обслуговуючому судні, поступово притягаючи їх разом.

За допомогою цієї сили притягання можна фактично відтягнути уламки, навіть не торкаючись їх. Ми називаємо це віртуальним тросом,

– каже Джуліан Хаммерл, аерокосмічний інженер з Боулдерського університету, який брав участь у дослідженні.

Проблему космічного сміття не можна недооцінювати. На орбіті, дуже цінній для людства ділянці космосу, де супутники можуть лишатись у фіксованому положенні відносно Землі, вже закінчується місце. Крім того, уламки загрожують зіткненням з працюючими апаратами та МКС.

Сьогодні найбільш практичним способом подолання проблеми називають легке підштовхування уламків до атмосфери (щоб вони там згоріли), а не повне видалення їх з орбіти. Фізичний контакт із ними є небезпечним, оскільки швидкість руху таких частинок може сягати колосальних значень. Тож використання автоматичного тягового променя виглядає вельми привабливим варіантом.

Загалом такі промені можуть стати відносно дешевим інструментом очищення, оскільки корабель, оснащений одним із них, може перемістити "десятки об'єктів протягом свого життя".