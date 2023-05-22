Над проєктом працюють уже деякий час. Вперше про партнерство було оголошено ще у 2020 році, а торік у березні команда об'єдналася з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), щоб відправити три види деревини на Міжнародну космічну станцію й перевірити стійкість кожного з них за межами Землі.

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Дерев'яні супутники

Здатність деревини витримувати змодельовані умови низької навколоземної орбіти вразила нас. Тепер ми хочемо перевірити, чи зможемо ми точно оцінити вплив цих суворих умов на органічні матеріали,

– каже Кодзі Мурата, керівник проєкту та дослідник Кіотського університету.

Після прибуття на МКС зразки були розміщені в модулі "Кібо", де вони перебували близько десяти місяців. І ось минулого тижня нарешті з'явилися результати. Судячи з усього, це був грандіозний успіх. В результаті, згідно з пресрелізом, вчені сподіваються запустити свій перший повноцінний дерев'яний супутник на орбіту вже наступного року.

Що стосується породи деревини, яка перемогла в цьому своєрідному змаганні на міцність, то найбільш стійкою виявилася магнолія, причому вчені підтвердили відсутність "розкладання або деформацій, таких як розтріскування, викривлення, лущення або пошкодження поверхні", а також майже повну відсутність змін у вазі повернутого зразка. Це прекрасний результат, враховуючи суворі температури й високі рівні радіації, характерні для космосу.

Плюси

Людство сьогодні багато в чому покладається на супутники – від військових потреб до високошвидкісного інтернету. Однак вони створюють багато реальних проблем, як для внутрішнього, так і для зовнішнього середовища Землі.

Як і більшість інших космічних апаратів, коли супутники завершують свій життєвий цикл, вони часто перетворюються на дуже дороге сміття. А коли вмираючі супутники падають назад в атмосферу Землі, вони спалюють алюміній – ще одна серйозна проблема, враховуючи, що високий рівень спалювання алюмінію може в кінцевому підсумку прорвати нову діру в озоновому шарі нашої атмосфери.

Таким чином, перехід на дерев'яні супутники може стати найкращим з можливих варіантів вирішення зростаючої супутникової проблеми.