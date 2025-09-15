За даними Інституту політики у сфері вищої освіти, 92% студентів уже використовують генеративний ШІ, тоді як роком раніше ця цифра становила 66%. Для багатьох ChatGPT став настільки звичним, як калькулятор чи зошит. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також В ChatGPT з'явиться реклама прямо в діалозі, але ви навряд чи помітите її і це насторожує

Як саме студенти застосовують ChatGPT у навчанні?

Студенти бачать ШІ, як партнера для навчання. Інструмент може допомогти у створенні діаграм, поясненні складних тем чи перетворенні лекційних матеріалів на тести. Представниця OpenAI Джейна Девані радить завантажувати презентації та просити ChatGPT згенерувати варіанти запитань, що полегшує розуміння матеріалу та розбиває завдання на послідовні кроки.

Втім, ризик зловживання залишається. Студенти застосовують так званий "метод відштовхування": коли отримуєш відповідь від ШІ, варто подумати, як її можна доповнити. Це допомагає уникнути залежності від одного джерела й розглядати ChatGPT лише як альтернативний погляд.

Експерти наголошують: ШІ вже став частиною професійного середовища, тож знайомство з ним у студентські роки важливе. Але університетська освіта – це не лише результат, а й процес. Викладачі закликають використовувати ШІ для підтримки навчання, а не як заміну мисленню.

Як університети підлаштовуються під ШІ?

Університети поступово формують власні політики користування ШІ. Наприклад, UC Berkeley радить викладачам чітко прописувати в силабусі (документ, що описує навчальну дисципліну та слугує "угодою" між викладачем і студентом, окреслюючи мету, завдання, структуру, вимоги та критерії оцінки курсу), коли AI дозволено, а коли заборонено користуватись.

У Carnegie Mellon навіть створили спеціальний комітет, який допомагає узгодити правила. Там уже зросла кількість випадків порушень, але часто студенти навіть не усвідомлювали, що роблять щось неправильно – як-от у випадку з перекладом через DeepL, де алгоритм змінив текст більше, ніж очікувалось.

Університети дедалі частіше визначають правила користування ШІ. У Нортумбрійському університеті дозволяють застосовувати його для структурування завдань, але застерігають від використання вигаданих фактів і посилань. Там також працюють детектори, що можуть виявляти надмірну залежність від ШІ. В Університеті мистецтв Лондона студенти повинні вести журнал застосування ШІ у своїй роботі.