Що нового

Платформа інтегрує нові інструменти ШІ лише для платних користувачів. Вони будуть корисні як новачкам, так і досвідченим авторам і дозволять "створити повноцінне відео за лічені хвилини". Функції також орієнтовані на корпоративних клієнтів — потенційні випадки використання варіюються "від швидкого створення відеороликів, проведення віртуальних заходів або зустрічей компанії до експорту кліпів з цитатами для коротких маркетингових відеороликів".

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Мова йде про три функції:

Генерування сценаріїв за коротким описом та ключовими даними, які включають тон та тривалість ролика. П рацює ця можливість на основі технології OpenAI, однак яка саме модель тут задіяна — ChatGPT, GPT-3 чи GPT-4 — неясно.

на основі технології OpenAI, однак яка саме модель тут задіяна — ChatGPT, GPT-3 чи GPT-4 — неясно. Телесуфлер, який дозволяє користувачам налаштовувати таймінг і розмір шрифту.

Текстовий відеоредактор, який автоматично визначає "слова-паразити, довгі паузи та незручні моменти" і дозволяє користувачам видаляти їх одним кліком.

Інструменти будуть доступні з липня для користувачів, які оплатять "стандартний план" Vimeo і вище. Ціна починається від 20 доларів на місяць.

Неясно, наскільки ефективною буде функція сценаріїв. Якщо ви, наприклад, анонсуєте нову послугу або продукт, про які в інтернеті немає жодних даних, система просто не зможе дізнатися деталі – вам потрібно буде все одно вводити великий об'єм даних, щоб забезпечити точність.

Vimeo сподівається, що ці інструменти допоможуть позиціонувати його як "універсальний ресурс для виробництва відео". Хоча колись сайт сподівався кинути виклик YouTube як відеохостинг з акцентом на творчому контенті, відтоді він переорієнтувався на корпоративних клієнтів.