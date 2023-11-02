Немає нічого дивного в тому, що саме китайські компанії активно взялися одна за одною створювати власні операційні системи. Після того, що спіткало Huawei – санкції США мало не довели її до банкротства, – виробники смартфонів та іншої електроніки не хочуть повторити її долю, тож намагаються грати на випередження, адже немає жодних гарантій, що завтра чи через рік Сполучені Штати не заблокують постачання товарів та програмного забезпечення взагалі всім китайським технологічним брендам.

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Деталі

На заході, проведеному Vivo, співробітники компанії розповіли про ключові характеристики нової операційної системи. Вона ще перебуває на стадії розробки, але деякі її особливості вже вимальовуються.

BlueOS – це перша операційна система, в якій повноцінно використовується мова програмування Rust , доволі популярна сьогодні в середовищі розробників мобільних застосунків і комп'ютерних програм, зокрема з підтримкою штучного інтелекту.

, доволі популярна сьогодні в середовищі розробників мобільних застосунків і комп'ютерних програм, зокрема з підтримкою штучного інтелекту. Компанія не каже, чи напише код своєї операційки повністю з нуля, чи BlueOS, так само, як і HarmonyOS від Huawei і HyperOS від Xiaomi, буде заснована на коді AOSP (це чистий Android без сервісів Google). Але така імовірність є, тож у такому випадку система буде доповнена власними модулями, що забезпечують роботу пристроїв різних типів у рамках загальної екосистеми.

Також повідомляється, що в BlueOS будуть інтенсивно задіяні можливості нейромереж і генеративного ШІ . Наскільки глибоко технологію інтегрують у систему, неясно. Найближчі конкуренти – Android та iOS – сьогодні теж активно спроваджують ШІ в свої системи, але здебільшого функції стосуються якихось дрібних налаштувань, на кшталт створення шпалер чи генерування стікерів.

. Наскільки глибоко технологію інтегрують у систему, неясно. Найближчі конкуренти – Android та iOS – сьогодні теж активно спроваджують ШІ в свої системи, але здебільшого функції стосуються якихось дрібних налаштувань, на кшталт створення шпалер чи генерування стікерів. Vivo обіцяє, що BlueOS буде вкрай невимоглива до апаратних ресурсів і зможе працювати на пристроях, оснащених процесором із тактовою частотою від 200 мегагерців і оперативною пам'яттю об'ємом від 32 мегабайтів. Це відкриває можливості її використання не тільки в смартфонах і планшетах, а й у більш мініатюрних гаджетах — наприклад, у розумних годинниках і пристроях розумного будинку.

Коли BlueOS буде випущена, поки невідомо. Також поки не показали жодних скриншотів інтерфейсу.

Vivo входить до холдингу BBK, тому не виключено, що BlueOS буде використовуватися і в пристроях інших компаній, які йому належать, – Oppo, Realme та OnePlus. Сумарно їм належить мало не половина ринку смартфонів, тому у компанії Google, яка володіє Android, може з'явитися дуже серйозний конкурент.