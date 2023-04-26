Global InfoSec Awards – нагорода, що вручається найкращим розробникам програмного забезпечення серед понад 4000 компаній, що займаються кібербезпекою. Заснована Cyber Defense Awards спільно з журналом для IT-професіоналів Cyber Defense Magazine, вона вручається вже десятий рік поспіль.

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MacPaw отримує нагороду

Цього року редакція Cyber Defense Magazine назвала VPN-сервісом року оновлену версію VPN рішення від MacPaw – ClearVPN 2.

Від моменту заснування у 2020 році, команда ClearVPN поставила за мету надати можливість більшій кількості людей в світі легко й ефективно захистити свою цифрову ідентичність. А повномасштабне російське вторгнення змусило команду ще раз повністю переосмислити застосунок і зробити його навіть ще простішим та безпечнішим,

– кажуть у компанії.

У березні 2023 року команда запустила нову версію застосунку – ClearVPN 2. Як зазначають розробники, їхнє рішення не потребує особливих технічних навичок, доступне для кожного, будь-де, щодня. Крім того, MacPaw зробили свій продукт абсолютно безплатним для українців будь-де, завдяки інтеграції з Дія.Підпис. Користуючись преміум версією ClearVPN, українці можуть отримати безпечне підключення до інтернету, доступ до надійних джерел інформації та захист свого інтернет-трафіку.

Попередні нагороди MacPaw: