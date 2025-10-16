Waymo підтвердила, що в 2026 році почне надавати послуги безпілотного таксі в Лондоні. Це стане наступним кроком після запуску в Токіо, де компанія нещодавно оголосила про схожі плани. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Як Waymo планує запустити роботаксі у Великій Британії?

Останні тижні в мережі з’являлися чутки про можливий запуск через вакансії, розміщені у Великій Британії. Waymo вже має зв’язки з країною: ще у 2019 році компанія придбала британський стартап Latent Logic, який вийшов із Оксфордського університету. Технологія Latent Logic використовує "імітаційне навчання", що допомагає тренувати системи автопілоту у реалістичних симуляціях. У результаті Waymo відкрила в Оксфорді власний інженерний хаб.

У найближчі тижні електричні автомобілі Jaguar I-Pace з фірмовими технологіями Waymo почнуть тестові заїзди на дорогах Лондона. Спочатку за кермом будуть оператори безпеки, а згодом компанія перейде до повністю автономного режиму й відкриє послугу для публіки. Саме такий поетапний підхід Waymo раніше застосовувала у Сан-Франциско та Фініксі.

Поки компанія не розкриває, коли саме приберуть водіїв безпеки або скільки автомобілів братиме участь у тестах. Представник Waymo Ітан Тайчер підтвердив лише, що сервіс для пасажирів запрацює вже наступного року.

Запуск у 2026 році залежить від того, коли уряд Великої Британії завершить процес сертифікації таких перевезень. Для керування флотом у Лондоні Waymo залучить партнера Moove, який уже обслуговує її автономні машини у Фініксі.

У США Waymo співпрацює з Uber, в Остіні та Атланті: Uber відповідає за технічне обслуговування, зарядку та прибирання автівок, а Waymo контролює програмне забезпечення, безпеку на дорогах і роботу автономних систем.

За останні два роки Waymo активно розширює присутність поза межами Фінікса – компанія вже тестує або планує запуски сервісів у Лос-Анджелесі, Атланті, Остіні, Маямі, Нешвіллі та Вашингтоні.

Чому Tesla не може продати Cybertruck?

Нові дані свідчать: Tesla продала лише 5 385 Cybertruck у третьому кварталі 2025 року — різке падіння порівняно з понад 14 тисячами за той самий період 2024-го. Загалом із початку року компанія реалізувала трохи більше 16 тисяч Cybertruck, тоді як Ілон Маск колись прогнозував щорічні продажі на рівні 250 тисяч.

Для порівняння, решта моделей компанії, зокрема Model 3 та Model Y, користуються підвищеним попитом завдяки закінченню терміну дії федеральних податкових пільг на електромобілі у США.