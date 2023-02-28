Фотографія не тільки допомогла документувати історію, але й змінила культуру людства. Вона дозволяє нам зберігати спогади про родину та друзів, фіксувати важливі моменти життя та ділитися ними з іншими. Фотографії стали неодмінною частиною наших домашніх альбомів та соціальних мереж. 24 Канал розповідає з чого почалася фотографія і як вона вплинула на нашу культуру.

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Мистецтво фотографії: зліпок епохи

З моменту появи фотографія запропонувала людству новий спосіб виражати емоції, передавати ідеї через зображення. Багато фотографів стали відомими завдяки своїм унікальним стилям та здатності висловлювати свої думки через фотографію. Серед них такі, як Енні Лейбовіц, Едвард Стейхен, Альфред Стігліц та інші. Вони створювали фотографії, які впливали на суспільство та культуру, допомагали змінювати уявлення людей про різні аспекти життя.



"Золоті ворота", 1977 рік / Фото Енні Лейбовіц



Флет-Айрон Білдінг, 1904 рік / Фото ​Едвард Стейхен



Нью-Йорк, 1932 рік / Фото Альфред Стігліц

Фотографія також змінила спосіб, яким ми сприймаємо світ. Вона дозволяє нам побачити красу, яку раніше ми могли пропустити, просто не звернути уваги або забути. Знімки природи, міст, людей стали не тільки естетичними зображеннями, але й засобом навчання та відкриття нового світу.



"Бліда блакитна цятка" / Фото NASA

Фото вище – "Бліда блакитна цятка" – фотографія планети Земля з рекордно великої відстані, зроблена космічним зондом "Вояджер-1". Знімок зроблений 14 лютого 1990 року з відстані 6,4 мільярда кілометрів.

Зараз фотографія доступна кожному, хто має смартфон або камеру. Це стало можливим завдяки швидкому розвитку технології та інтернету. Саме тому фотографія стала однією з найпоширеніших форм виразу в інтернеті. Люди розміщують власні знімки у соціальних мережах, діляться ними з друзями й рідними, використовують, як засіб для вираження своїх думок та ідей – створюють спільний альбом людства, який формує зліпок цілої епохи.

Коротка історія фотографії і як вона змінила людство

Історія фотографії починається з винаходу камери-обскури, яку було сконструйовано ще в XVI столітті. Спершу це була ціла затемнена кімната з невеликим отвором у стіні, через який всередину потрапляло світло. Образи, що проходили через цей отвір, з'являлися на зворотній протилежній стіні кімнати. Це був поворотний момент – адже принцип камери-обскури став основою перших фотокамер, які з'явилася значно пізніше.

Її використовували для фіксації зображення, фактично перемальовуючи все, що відображалося на протилежній стіні. Так малювали навіть портрети і пейзажі.



Камера-обскура використовували для створення картин / Фото Wikipedia

Перше фото

Перша успішна спроба зняти фотографію відбулася у 1826 році, коли французький винахідник Жозеф Нісефор Ньєпс зафіксував зображення з вікна свого будинку. Він використовував пластинку, покриту соляркою, яка реагувала на світло і залишалася темною в тих місцях, куди світло не потрапляло.

Геліографія передбачає звичний для гравюри процес створення відбитка, яким і є "Вид з вікна в Ле Гра". Проте кліше виготовлялось за допомогою обробки пластини спеціальною хімією.



"Вид з вікна в Ле Гра" зафіксований у 1826 році

Розвиток фотографії

Справжній прорив у фотографії став можливим завдяки винаходу дагеротипу французьким художником Луї Дагером. Цей пристрій використовував металеву пластину, покриту світлочутливим матеріалом, який залишався світлим в тих місцях, куди потрапляло проміння. Далі пластину обробляли хімічним розчином, щоб зробити світлочутливий матеріал стійкішим.



Майстерня Луї Дагера, 1837 рік / Фото Wikipedia

Модифікація Дагера полягала у тому, що носієм зображення стає оброблена світлочутлива срібна пластина. Дагер отримав славу завдяки своїм діорамам. Бажаючи удосконалити свої роботи він почав працювати над технологію закріплення зображення з камери-обскури спільно з Нісефором Ньєпсом – угоду про співпрацю вони уклали в далекому 1829 році. Дагеротипи дозволяли знімати чіткі, детальні зображення, але їхнє виготовлення було складним і дорогим.

Масова фотографія

У 1888 році американська компанія Kodak представила першу просту камеру, яку так і назвали – Kodak. Ця камера мала простий механізм і забезпечувала зручний процес фотографування й обробки знімків.

Вона мала фіксований фокус і давала змогу отримувати круглі зображення діаметром 6,4 сантиметра. Плівка, заряджена в камеру, давала змогу зробити рівно 100 фотографій. Усе це обходилося в 25 доларів – досить дорого на ті часи. Однак це зробило фотографію доступною для більшої кількості людей, що стало одним з кроків до масового використання фотографії.

Справді масова камера з'явилася більш ніж через 10 років. Kodak Brownie вийшла у 1900 році і коштувала 1 долар, а плівка вміщала 6 кадрів і коштувала 15 центів.



Kodak Brownie вийшла у 1900 році / Фото Wikipedia

Рекламний лозунг першого "Кодака" був таким: "Ви натискаєте на кнопку – ми зробимо все інше". Покупцю гарантували, що картинка буде "без помилок". В казці про фотографію чарівний ящичок гарантує достовірність, не дає помилитись, компенсує недосвідченість та винагороджує простака".

Спільна пам'ять людства

У 20 столітті фотографія стала міцним засобом для документування світу, збереження історичних подій та пам'яток. Вона використовувалася для фіксування подій під час війн, наукових відкриттів та медицини. Наприклад, фотографії з війни використовувалися як засіб пропаганди та для документування страшних подій. Фотографія також допомогла науці й медицині зберігати архіви, вивчати анатомію та безліч інших моментів, які стали неймовірно важливими в подальших дослідженнях.

Але фотографія не лише допомагала робити наукові відкриття, вона сприяла культурній еволюції людства. Наприклад, фотографії Джея Сміта зафіксували вбивство молодого афроамериканця Еммета Тілла у 1955 році, що стало важливим кроком у боротьбі за громадянські права.

Фотографія допомагає нам пам'ятати. І це стосується не лише особистих історії, таких, як посмішки наших молодих батьків чи власних дітей, але й жахливі події, що трапилися під час Другої світової війни. Вона допомагає нам краще зрозуміти та не забувати як приємні, так і страшні моменти історії людства.

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Отже, історія фотографії багата на інновації, технологічні відкриття та незабутні історичні події. Фотографія допомогла нам зберегти спогади, документувати історію та змінити культуру людства. Фотографія є мистецтвом, яке дає змогу виразити свої думки та емоції, та вплинути на світогляд.

Водночас фотографія залишається надійним інструментом, який допомагає людству знаходити нові світи далеко у космічному просторі, а все почалося зі звичайного бажання краще запам'ятати вид з вікна в Ле Гра.