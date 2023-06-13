Як росія користується окупованим інтернетом та що з цим можна зробити

Як заявила Олена Кушнір, будь-які зміни, які відбуваються у будь-якому ком'юніті, зазвичай ефективні тоді, коли залучене саме ком'юніті. Крім того, важлива залученість і держави – тоді виходить непоганий результат. Сьогодні ми бачимо, що зробила спільнота в рамках міжнародного права, як вона може посилити свою роботу при співпраці з RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre – регіональний реєстратор інтернету для Європи, Близького Сходу і частини Центральної Азії, який контролює в конкретному регіоні розподіл і реєстрацію інтернет-ресурсів: адреси IPv4, IPv6 і номери автономних систем). Тож питання в тому, що ми можемо зробити та чи є механізми санкцій. Чи можливе їх пришвидшення і застосування до якихось окремих юридичних осіб, до інших учасників цього ринку? Наскільки може в цей процес залучитися держава і наскільки необхідно її залучати? Можливо вона вже залучена?

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На окупованих територіях росіяни не тільки крадуть унітази. Вони вивозять все – і техніку, і зерно. І інтернет-ресурси взагалі не є виключенням. Це дуже цінний ресурс. І вони намагаються всіма засобами, разом з повним захопленням бізнесів, приміщень, техніки, також захоплювати інтернет-ресурси,

– починає Андрій Пилипенко.

Він додає: "З RIPE ми ведемо дискусії впродовж доволі довгого часу. На жаль, це не єдина ситуація, і RIPE не єдиний, хто дотримується нейтралітету. Ми знаємо, що навіть була створена група Єрмака-Макфола (санкційна робоча група, що напрацьовує перелік документів, стратегій та дорожніх карт, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії, – ред.), яка моніторить обхід санкцій, яка розробляє механізми, що допомагають якось більш таргетовано застосувати санкції до прямих суб'єктів, а також застосувати вторинні санкції.

У листопаді 2022 року був випущений звіт цієї групи щодо IT-технологій та суміжних технологій, які використовуються Росією для її збройної агресії. Чому це все необхідно знати в нашому ком'юніті, як це впливає на наше ком'юніті? По-перше, коли Росія захоплює ці всі ресурси, то там інтернету вже немає. Вони відрубають всі нормальні ресурси, додатки, вони відрубають все те, що є в демократичному світу, воно там перестає працювати. Там починає працювати тільки те, що хоче ФСБ та Росія. Тобто, захопили вони на окупованих територіях провайдерів, вони там нібито надають інтернет, проте в цьому інтернеті завжди буде це і під виглядом реклами, і під виглядом якихось соціальних мереж, і під виглядом груп, і під виглядом будь-яких інших технологій, які може Росія залучити, – там будуть тільки наративи того, що, наприклад, Україна обстрілює мирне населення, Україна підірвала якусь ядерну бомбу, Україна підірвала Каховську ГЕС, і все таке інше".

Це все застосовується Росією для досягнення тільки своїх військових цілей. Ось ми бачимо, як інтернет став абсолютно прямим, абсолютно реальним інструментом, чи не найважливішим, при веденні не тільки гібридної, а й прямої війни. Людей накручують, людей примушують йти до військоматів, які там утворюють, людей примушують вірити. Люди абсолютно з промитими мізками через пропаганду, залучаються до незаконних збройних формувань і йдуть вбивати,

– каже Андрій Пилипенко.

Адвокат додає, що після анексії Криму й того, що сталося з незаконними терористичними організаціями, які називають себе "ДНР" та "ЛНР", були введені санкції з боку ЄС та США. Проте в них, на його думку, "дуже багато білих плям". Проблема в тому, що в списки внесли буквально самі "ДНР" і "ЛНР", однак на практиці вони не є юридичною особою чи якимось конкретним органом, який співпрацює з RIPE і має з ним договір. Їх немає серед учасників RIPE, з яким організація могла би розірвати співпрацю. Натомість це може бути якась умовна юридична особа з Москви, яка видає себе за телекомунікаційний орган "ДНР". Ця особа не внесена до санкційних списків. Ми, звісно ж, знаємо їх усіх, хто виконує ці функції, однак процеси перереєстрації з боку Росії відбуваються настільки швидко, а перегляд санкцій і внесення до списків нових осіб настільки повільно, що вхопити й вчасно ввести обмеження дуже складно. І оскільки RIPE заявляє про свій нейтралітет, організація працює з усіма, аж доки їй не накажуть причинити співпрацю з конкретними юридичними чи фізичними особами. Тож поки ці новостворені органи знайдуть і внесуть до списку обмежень, вже відбувається перереєстрація на іншу особу

"Коли ти все це бачиш, то ти розумієш, що цей нейтралітет RIPE – це взагалі така дуже небезпечна річ, дуже небезпечна для українського ком'юніті. Тому що, по-перше, українське ком'юніті там жодної ролі не відіграє. Все, що в них забрали, то можна сказати, що вкрали. У них вже цих ресурсів не буде. По-друге, всі ці "ДНРи", "ЛНРи", також в Криму ці незаконні адміністрації, Запорізька та Херсонська області, де вони встановлюють ці адміністрації, – вони починають подавати до RIPE документи, що підтверджують заснування юридичної особи або паспорт фізичної особи. Що RIPE робить? RIPE нейтральний. Для RIPE нейтралітет, на жаль, це тоді, коли він приймає від усіх і все. То RIPE приймає документи про заснування юридичної особи "ДНР", яка підтверджується статутом, затвердженим "Міністерством юстиції ДНР", в якій є статути й виписка з реєстру, який створений в "ДНР. RIPE її реєструє та укладає угоду про надання послуг.

Якби санкції були більш жорсткими, якби їх можна було напрацювати таким чином, щоб усі пов'язані особи входили також, щоб до них повинно було бути таке ж саме відношення, як і до того ж "ДНР". Ми маємо казати про всі пов'язані особи з цими незаконними органами. Такого, на жаль, поки немає. З приводу цих документів незаконних: RIPE їх приймає, реєструє нових суб'єктів. Ці нові суб'єкти, в переважній більшості випадків, це вкрадені ресурси, це вкрадені юридичні особи, це вкрадені абсолютно техніка приміщення тих українських провайдерів, тих українських суб'єктів, які до того функціонували на цій території.

Дозвіл для RIPE на прийняття таких документів свідчить про те, що RIPE умисно чи ненавмисно дозволяє перереєструвати й викрадати ці адреси. На цей час ми опрацювали запити від українських провайдерів. Ми з RIPE встановили канал зв'язку, через який подаємо вже перші запити на скасування перереєстрації IP-ресурсів. Ми дуже сподіваємося, що вони пристануть на наші пропозиції, на наші запити, на запити провайдерів від українського ком'юніті й розберуться з цим.

Це не просто якась ситуація, яка несприятлива або неприємна. Це ситуація, яка призводить до того, що інтернет сьогодні на окупованих територіях України застосовується для прямих військових цілей. Вони викрадають у нас інтернет і використовують його для вербування нових військових, нових людей, які будуть ненавидіти Україну, і їх вони будуть примушувати іти на Україну війною. Це дуже важливо".