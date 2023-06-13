Кушнір зазначила, що втрата інтернет-ресурсів є наслідком складної ситуації, яка розгорнулася з 2014 року. Після того, як Крим був тимчасово окупований разом із самопроголошеними республіками, інтернет-оператори та провайдери були змушені перереєструвати свої компанії та IP-ресурси на юридичних осіб, що діють в рамках місцевого законодавства цих територій.

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Нейтралітет RIPE NCC шкодить Україні

RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) це регіональний реєстратор Інтернету (RIR) для Європи, Близького Сходу і частини Центральної Азії. Головний офіс знаходиться в Амстердамі. RIR контролює розподіл і реєстрацію Інтернет-ресурсів (адреси IPv4, IPv6 і номери автономних систем) в конкретному регіоні.

Особливо незвичним у цій ситуації є те, що передача IP-адрес відбувалася на територіях, не визнаних жодною країною світу.

На жаль, європейський реєстратор RIPE NCC, який здійснює розподіл інтернет-ресурсів у країнах Європи, Близького Сходу та Центральної Азії, згідно з положеннями своєї діяльності, має тримати нейтралітет. Тому він приймає документи від компаній, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України,

– розповіла Кушнір.

Правовідносини, що склалися в результаті цих обставин, призвели до значної втрати цінних ресурсів в українському сегменті Інтернету. Як наслідок, особи, які проживають на окупованих територіях, змушені отримувати російський трафік. Це не лише ізолює їх від інформації з інших країн, але й робить вразливими до російської пропаганди, яка заполонила інтернет в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях.

Катастрофі можна було запобігти

Кушнір вважає, що передачу IP-адрес з українських територій за її межі можна було б зупинити або, принаймні, піддати ретельній перевірці документів операторів та інтернет-провайдерів з тимчасово окупованих територій.

Однак RIPE NCC не вжила жодних превентивних заходів на початку російської агресії у 2014 році. А це могло б зберегти значну кількість ІР-ресурсів всередині України та унеможливити обмеження доступу до інтернету з боку окупаційної російської влади на цих територіях.

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Втрата цінних ресурсів в українському сегменті Інтернету є великою проблемою, яка потребує вирішення. Підвищуючи обізнаність про цю проблему експерти сподіваються ініціювати обговорення та дії, які можуть допомогти зберегти цілісність Інтернету та захистити людей від згубного впливу пропаганди.