Команда #BeeWell Університету Манчестера разом із PBE дослідила, як участь у творчих програмах впливає на підлітків. В основі роботи – Factory International Schools Program (FISP), у межах якої результати учнів, що брали участь у творчих заняттях, порівняли з контрольною групою. Виявилося, що поезія, фотографія та створення музики допомагають молоді краще висловлювати себе, знаходити впевненість і налагоджувати зв’язок з навчанням – і все це з високою економічною ефективністю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дослідження PBE.

Чому мистецтво настільки важливе для молоді?

Програма FISP працювала з 181 учнем із п’яти шкіл Великого Манчестера, включаючи дітей із низькою відвідуваністю чи фінансовими труднощами. Протягом десяти місяців професійні митці проводили заняття з різними видами мистецтва. Через колажі учні досліджували теми на кшталт "Що таке влада?", а за допомогою фотографії – власне середовище та відчуття дому.

Як пише Phys.org, результати вражають: участь у програмі підвищила рівень задоволеності життям на 0.6 бала з десяти – величина, яку дослідники порівняли з одним з найсильніших можливих позитивних ефектів для дорослих – переходом від безробіття до працевлаштування. Використовуючи методики Казначейства для оцінки добробуту в грошах, дослідники підрахували, що це еквівалентно майже 10 тисяч фунтів стерлінгів на одного учня.

За цифрами стоять особисті історії. Учениця Alexa, яка нещодавно переїхала до Великої Британії, раніше соромилась висловлювати свої думки. У межах програми вона почала писати поезію, допомагати молодшим школярам і тепер мріє про письменницьку кар’єру. Brian пережив складний рік через хворобу матері, але музику й фотографію він називає своїм безпечним простором. Зараз він навчається за стипендією на Sports Science і прагне використовувати творчість, щоб підтримувати інших.

На думку Stephanie Ray з #BeeWell, ці результати доводять: коли молодь має змогу творити, їхня впевненість і погляд на життя змінюються кардинально. Вона зазначає, що мистецтво – не "додаткова опція", а необхідна умова для розвитку підлітків.

Авторка звіту Dr. Maliha Rahanaz додала, що дослідження демонструє важливість інвестицій у творчі програми як у майбутнє молодого покоління. На її думку, кожен підліток заслуговує на можливість уявляти, творити й відчувати приналежність.