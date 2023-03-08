Сенсорна панель Touch Bar, представлена в ноутбуках Apple у 2016 році, так і залишилася вельми недооціненою опцією. Через 5 років компанія відмовилась від неї в топових моделях, хоча багатьом Touch Bar припав до душі – він давав набагато більше можливостей кастомізації, ніж стандартні функціональні клавіші. Зараз така панель є тільки в 13-дюймових MacBook Pro з чипами M1 та M2.
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Робимо скриншот
Якщо ви хочете поділитись із кимось зображенням вашого Touch Bar або зберегти зовнішній вигляд його налаштувань для себе на майбутнє, то це можна зробити простим поєднанням клавіш клавіатури.
Однак зверніть увагу, що такий скріншот буде нагадувати широку смужку, оскільки роздільна здатність сенсорної панелі становить 2170x60 пікселів.
Що таке Touch Bar і для чого він потрібен
Touch Bar — це сенсорна OLED-панель, яка замінює ряд функціональних клавіш. Він показує різні параметри залежно від того, яка програма активна на вашому екрані. Ось кілька способів використання:
- Налаштування елементів керування для конкретних програм. Багато програм, таких як Adobe Photoshop, Final Cut Pro та Microsoft Office, додали підтримку Touch Bar. Ви можете налаштувати елементи керування, що з'являються на сенсорній панелі, для кожної програми відповідно до вашого робочого процесу. Наприклад, у Final Cut Pro ви можете використовувати сенсорну панель для переміщення по часовій шкалі відео, а в Microsoft Word – для форматування тексту.
- Керування налаштуваннями системи. Сенсорна панель також надає швидкий доступ до системних налаштувань, таких як яскравість, гучність і Siri. Ви можете використовувати сенсорну панель для регулювання цих параметрів, не виходячи з поточної програми.
- Швидкий доступ до емодзі. На сенсорній панелі є кнопка для швидкого доступу до смайлів.
- Ви можете використовувати вбудований датчик Touch ID, щоб розблокувати свій Mac, робити покупки за допомогою Apple Pay або змінювати облікові записи користувачів.
- Попередній перегляд вкладок. Якщо у Safari відкрито кілька вкладок, ви можете використовувати Touch Bar для попереднього перегляду та швидкого перемикання між ними. Ви також можете використовувати її для навігації вперед і назад по історії перегляду.