Сенсорна панель Touch Bar, представлена в ноутбуках Apple у 2016 році, так і залишилася вельми недооціненою опцією. Через 5 років компанія відмовилась від неї в топових моделях, хоча багатьом Touch Bar припав до душі – він давав набагато більше можливостей кастомізації, ніж стандартні функціональні клавіші. Зараз така панель є тільки в 13-дюймових MacBook Pro з чипами M1 та M2.

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Робимо скриншот

Якщо ви хочете поділитись із кимось зображенням вашого Touch Bar або зберегти зовнішній вигляд його налаштувань для себе на майбутнє, то це можна зробити простим поєднанням клавіш клавіатури.

Для цього натисніть три кнопки: Command+Shift+6. Зображення поточного стану сенсорної панелі Touch Bar автоматично збережеться в папку зі всіма скріншотами.

Однак зверніть увагу, що такий скріншот буде нагадувати широку смужку, оскільки роздільна здатність сенсорної панелі становить 2170x60 пікселів.

Що таке Touch Bar і для чого він потрібен

Touch Bar — це сенсорна OLED-панель, яка замінює ряд функціональних клавіш. Він показує різні параметри залежно від того, яка програма активна на вашому екрані. Ось кілька способів використання: