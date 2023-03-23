Білл Гейтс поставив розробку ШІ в один ряд зі створенням мікропроцесора, ПК, інтернету та мобільного телефону. У своєму дописі він поміркував про те, як за допомогою ШІ покращити охорону здоров'я, освіту та робочі процеси.

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Майбутнє світу з ШІ

Щодо робочих процесів Гейтс пише, що штучний інтелект може бути використаний як "цифровий особистий помічник" для підвищення продуктивності співробітників, наприклад, щоб писати за них електронні листи та спілкуватися. Як приклад він навів анонсований Microsoft інструмент Copilot: "У міру здешевлення обчислювальної потужності здатність GPT висловлювати ідеї буде все більше схожою на наявність "білого комірця", готового допомогти вам із різними завданнями", – вважає ексглава Microsoft.

Що стосується охорони здоров'я, то, на думку Гейтса, ШІ може звільнити медпрацівників від паперової та бюрократичної роботи: подання страхових заяв, заповнення бланків, складання розкладів тощо. При цьому в бідних регіонах планети, де "багато людей у цих країнах ніколи не звертаються до лікаря", ШІ може дозволити медпрацівникам продуктивніше працювати з пацієнтами, а також допомагати тим, хто живе у віддалених місцях. Уже зараз ШІ використовується для аналізу медичних даних і розробки нових ліків, але також ШІ здатний допомогти в майбутньому в прогнозуванні побічних ефектів препаратів і розрахунку рівнів дозування.

У сфері сільського господарства нейромережа здатна розробити насіння, адаптоване до того чи іншого клімату, а також вакцини для домашньої худоби.

Щодо освіти, то тут він чекає трансформації протягом найближчих 5-10 років: ШІ допомагатиме складати навчальний контент з урахуванням особливостей учнів, аналізуватиме їхні успіхи та мотивацію, плануватиме подальшу програму й оцінюватиме результати роботи:

Навіть після того, як технологію буде доведено до досконалості й вона поліпшить освіту, навчання все ще залежатиме від прекрасних стосунків між учнями та викладачами,

– додав Гейтс.

Крім того, він зазначив, що важливо не допустити недоцільного використання ШІ, а також не дати йому надрозумних і надсильних можливостей, які дозволили б "встановлювати свої власні цілі":