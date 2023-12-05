Революційне досягнення передбачало передачу інформації на відстань 13 кілометрів, демонструючи потенціал високошвидкісної передачі даних на значні відстані. Для цього інженери використали кабель з великою кількістю оптоволоконних жил і застосували передові технології мультиплексування, а саме мультиплексування з просторовим розділенням каналів (SDM), мультиплексування з розділенням по довжині хвилі (WDM) і технологію багатожильних волокон (MCF).

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Раніше обмежена кабелями з чотирма жилами або коротшими відстанями, успішна комбінація багатосмугового WDM і SDM в кабелі з декількома режимами і каналами вимагала використання спеціального багатосмугового MIMO-приймача. Команда NICT продемонструвала здатність передавати дані зі швидкістю 22,9 петабіт на секунду, використовуючи 293 хвильових канали в S-діапазоні і 457 каналів в C- і L-діапазонах, в результаті чого в загальній складності 750 каналів WDM покривають смугу частот 18,8 ТГц.

Квадратурна модуляція 256-QAM з поляризаційним мультиплексуванням відіграла вирішальну роль у модуляції сигналу, а виміряна пропускна здатність кожного ядра становила від 0,3 до 0,7 петабіт на секунду.

Загальна пропускна здатність у 22,9 петабіт на секунду, хоча вже є значним показником, потенційно може досягти вищих показників при більш оптимізованому кодуванні, до 24,7 Пбіт/с.

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Це досягнення знаменує собою значний крок вперед у сфері технологій передачі даних, відкриваючи нові можливості для швидших і ефективніших мереж зв'язку. Оскільки попит на високошвидкісну передачу даних продовжує зростати, подібні інновації визначатимуть майбутнє глобальних телекомунікацій.