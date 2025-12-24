Нові правила стосуються всіх популярних платформ, а за їх порушення передбачені суворі штрафи та навіть адміністративні арешти, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Крадіжка заради історії: хакери "скопіювали" весь Spotify і розповіли, що робитимуть з музикою

Що стало причиною таких обмежень?

Починаючи з нового року, обмін пікантними матеріалами в месенджерах, зокрема у WeChat та QQ, переходить у категорію адміністративних або навіть кримінальних правопорушень, повідомляє GlobalTimes.

Китайська влада аргументує це необхідністю ліквідувати "регуляторні прогалини", що виникли через стрімкий розвиток цифрових способів комунікації. Хоча офіційною метою є боротьба з експлуатацією, закон забороняє обмін інтимними кадрами навіть за обопільною згодою сторін.

Покарання за порушення суттєво посилили. Тепер замість попереднього штрафу в розмірі близько 420 доларів, порушникам доведеться сплатити до 700 доларів.

Які ще покарання чекають на користувачів?

Крім фінансових санкцій, передбачено арешт на термін від 10 до 15 діб. Вже існують прецеденти застосування подібних норм: у провінції Гуандун чоловіка визнали винним у порушенні моральних норм за пересилання понад 50 відео своїм контактам, а адміністратори груп у QQ отримали вироки за те, що не зупинили розповсюдження подібного матеріалу.

З чого все почалося?

Поштовхом до таких радикальних заходів став гучний скандал навколо групи MaskPark у Telegram, де понад 100 000 користувачів поширювали фото жінок, зроблені без їхнього відома. Це спровокувало масштабні дискусії про безпеку жінок та гендерну нерівність у мережі.

На думку дослідниці Айзі Чанг з Університету Монаш, таке регулювання є важливим, оскільки "в онлайн-просторі жінок часто сприймають лише як об'єкти".

Проте інші фахівці, зокрема Роуз Луцюй з Гонконгського баптистського університету, застерігають, що розмиті формулювання закону дають державі надмірні можливості для втручання в особисте життя громадян.