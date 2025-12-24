Дослідники з Сіднейського університету припускають, що ці конструкції були частиною давньої торгової системи обліку, яку використовували корінні народи приблизно у XIV столітті, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Дивіться також Чи реально пробурити Землю наскрізь: що про це кажуть науковці

Яку роль відігравали ці тисячі заглибин у житті давніх перуанців?

Вчені довгий час висували різні гіпотези щодо призначення об'єкта Монте-Сьєрпе, відомого як "Смуга дірок": від захисних споруд і садів до систем збору води.

Доктор Джейкоб Бонгерс, провідний автор дослідження та цифровий археолог, зазначає, що нові дані, отримані за допомогою детального картографування дронами, вказують на функціональне призначення об'єкта, яке виходить далеко за межі естетики.

Дослідження виявило, що структура смуги дуже схожа на архітектуру принаймні одного інкського кіпу – пристрою з вузликових ниток для бухгалтерського обліку, знайденого в тій же долині Піско, зазначається в матеріалі Університету Сіднея.

Що відомо про загадкові отвори?

Об'єкт складається з приблизно 5200 неглибоких ям завширшки від 1 до 2 метрів і глибиною від 0,5 до 1 метра. Вони розташовані акуратними блоками вздовж вузького гірського хребта. Хоча здалеку смуга здається безперервною, поблизу видно, що вона розділена на секції з проходами для людей.

Ряди заглибин повторюють певні числові патерни, іноді чергуючись, що робить їх схожими на гігантські кіпу, вписані в ландшафт із каменю та землі.



Загадкові ями в Андах нарешті отримали призначення / Фото The University of Sydney

Аналіз ґрунту всередині ям виявив мікрозалишки пилку кукурудзи, а також сліди очерету, який використовували для плетіння кошиків. Окрім цього, археологи знайшли сліди гарбуза, амаранту, бавовни та перцю чилі.

Оскільки ці рослини не ростуть природним чином на посушливих схилах Монте-Сьєрпе, вчені вважають, що люди приносили ці продукти в кошиках або волокнах і складали їх у ями.

Джейкоб Бонгерс припускає, що це місце могло бути доінкським ринком, де збиралися до 100 000 осіб: торговці, фермери та рибалки обмінювалися тут товарами.

Радіовуглецевий аналіз показав, що об'єкт активно використовувався в XIV столітті, коли в регіоні домінувало королівство Чинча. Представники цього народу були вправними торговцями з розгалуженими мережами вздовж узбережжя.

Монте-Сьєрпе розташоване на стратегічному перехресті доріг, що робило його ідеальним місцем для бартеру. У суспільстві без грошей такі ями могли слугувати маркерами еквівалентності: наповнені ряди дозволяли візуально оцінити запаси товарів і вести переговори. Згодом імперія інків могла адаптувати цю інфраструктуру для власних потреб, зокрема для обліку праці та податків.

Попри те, що дослідження, опубліковане в журналі Antiquity, надає найвагоміші докази на користь версії про облік, вчені продовжують шукати відповіді на питання, чому такий монументальний об'єкт зустрічається лише в цій місцевості.