Що сталося із застосунком?

У роботі застосунку Резерв+ спостерігаються ускладнення з обміном даними між сервісом та єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Через цей збій користувачі тимчасово не можуть оновити свій електронний військово-обліковий документ або надіслати запити до реєстру, зокрема щодо уточнення даних, отримання відстрочки чи направлення на ВЛК.

Команда розробників повідомила, що вже працює над усуненням несправностей, і взаємодію з реєстром буде відновлено найближчим часом.



При спробі ввійти в застосунок з'являється повідомлення про збій / Скриншоти 24 Каналу

Водночас усі раніше згенеровані та завантажені електронні документи залишаються чинними.

Користувачам, які вже оновили свої дані, рекомендують зберегти PDF-версію електронного військово-облікового документа на свій пристрій, щоб він був доступний у будь-який час.

Для цього потрібно на головному екрані застосунку натиснути на три крапки та обрати опцію "Завантажити PDF".

Що таке Резерв+?

Резерв+ – це мобільний застосунок Міністерства оборони України, створений для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. До речі, нещодавно тут з'явився новий тип відстрочок.

Його головна мета – надати можливість громадянам віком від 18 до 60 років дистанційно оновлювати свої персональні дані відповідно до вимог закону про мобілізацію, не відвідуючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Застосунок дозволяє оновити номер телефону, електронну пошту та фактичне місце проживання. Також у Резерв+ можна згенерувати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий.